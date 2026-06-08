После 14 лет ребенок сам решает, с кем жить: Верховный Суд поставил точку в споре матери и бабушки

Мать требовала вернуть дочь через суд, однако решающими стали возраст ребенка и его желание остаться с бабушкой.

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Верховный Суд отменил решение апелляционного суда, который постановил передать 14-летнюю девочку от бабушки матери, и оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в таком иске. Суд подчеркнул, что после достижения 14 лет ребенок имеет право самостоятельно определять свое место жительства, а при разрешении подобных споров суды должны учитывать его волеизъявление наряду с другими обстоятельствами, касающимися наилучших интересов ребенка.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу № 195/533/24 пришел к выводу, что апелляционный суд ошибочно поставил в приоритет право матери на проживание ребенка вместе с ней, не придав надлежащего значения возрасту ребенка, его волеизъявлению и другим обстоятельствам дела.

Обстоятельства дела

Мать обратилась в суд с иском о немедленном отобрании дочери у бабушки и возвращении ребенка ей. Она указывала, что из-за сложных жизненных обстоятельств дочь еще в 2018 году начала проживать вместе с отцом в доме бабушки. В дальнейшем из-за карантинных ограничений и полномасштабной войны стороны согласились, что ребенку безопаснее оставаться в Томаковке. При этом женщина утверждала, что поддерживала связь с дочерью, участвовала в ее воспитании и оказывала материальную помощь.

В 2021 году орган опеки обратился в суд с иском о лишении родителей родительских прав. После вынесения соответствующего решения ребенку был предоставлен статус ребенка, лишенного родительской опеки, а бабушка была назначена опекуном. Позже мать добилась пересмотра дела. Апелляционный суд отменил решение о лишении ее родительских прав, а Верховный Суд оставил это решение без изменений. В то же время отец ребенка остался лишенным родительских прав.

После восстановления своих прав мать приобрела квартиру в Каменском и решила забрать дочь к себе. По ее словам, бабушка начала препятствовать общению с ребенком и не позволяла ей видеться с дочерью. Именно поэтому женщина обратилась в суд с требованием отобрать ребенка и передать его матери.

Что установили суды

Томаковский районный суд отказал в удовлетворении иска. Суд обратил внимание, что на момент вынесения решения девочке уже исполнилось 14 лет, а статья 163 Семейного кодекса Украины предусматривает право родителей требовать отобрания именно малолетнего ребенка. Поскольку после достижения 14 лет лицо уже не является малолетним, оснований для удовлетворения иска суд не увидел.

Апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск. Он исходил из того, что мать не лишена родительских прав, имеет надлежащие жилищные условия и должна сохранять связь с дочерью, а потому ребенка следует передать ей на воспитание.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционной инстанции.

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 160 Семейного кодекса Украины, если родители проживают отдельно, ребенок, достигший 14 лет, самостоятельно определяет свое место жительства. Аналогичное право предусмотрено частью второй статьи 29 Гражданского кодекса Украины.

Во время рассмотрения дела было установлено, что девочка четко выразила желание проживать вместе с бабушкой. Во время беседы с участием психолога она сообщила, что чувствует себя по месту проживания комфортно и безопасно и не желает переезжать к матери. Такую же позицию ребенок подтвердил и в суде.

Верховный Суд также учел заключение органа опеки и попечительства, который признал нецелесообразным отобрание ребенка у бабушки. Кроме того, в материалах дела содержалась характеристика из школы, согласно которой бабушка уделяет надлежащее внимание воспитанию и обучению внучки, а сама девочка имеет с ней хорошие и доверительные отношения.

Ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека и положения Конвенции о правах ребенка, Верховный Суд подчеркнул, что при разрешении споров относительно детей первоочередное внимание должно уделяться наилучшим интересам самого ребенка. При этом необходимо учитывать его устойчивые социальные связи, место обучения, психологическое состояние, сформировавшуюся среду проживания и другие обстоятельства конкретного дела.

По оценке суда, проживание девочки вместе с бабушкой не противоречит ее наилучшим интересам. Учитывая, что на момент рассмотрения дела ребенок уже достиг 14-летнего возраста и реализовал свое право самостоятельно определить место жительства, оснований для его отобрания не было. При этом Верховный Суд отдельно подчеркнул, что мать не лишена права общаться с дочерью и участвовать в ее воспитании.

Что решил суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу бабушки, отменил постановление Днепровского апелляционного суда и оставил в силе решение Томаковского районного суда об отказе в удовлетворении иска матери об отобрании ребенка. Также с матери в пользу бабушки взыскано 2 422,40 грн судебного сбора за подачу кассационной жалобы.

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