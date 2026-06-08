Могут ли обязать детей платить алименты родителям в Польше — когда это реально возможно

Алиментная обязанность распространяется на родственников по прямой линии, то есть не только на родителей по отношению к детям, но и на детей по отношению к родителям.

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В консульский отдел Посольства Украины в Республике Польша периодически поступают обращения относительно того, могут ли совершеннолетние дети быть обязаны содержать своих родителей.

И хотя в польском законодательстве такая возможность действительно предусмотрена, она не является автоматической.

В соответствии с Семейным и опекунским кодексом Республики Польша алиментная обязанность распространяется на родственников по прямой линии — как от родителей к детям, так и от детей к родителям.

Суд оценивает как потребности родителей, так и реальные финансовые возможности детей, включая наличие у них собственной семьи, детей на содержании, состояние здоровья и другие существенные обстоятельства.

В то же время сам факт родства не означает автоматического возникновения алиментной обязанности. В соответствии со ст. 133 § 2 Кодекса право на алименты имеет лицо, находящееся в состоянии нуждаемости (niedostatek), то есть не способное самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности.

В соответствии со ст. 135 § 1 Кодекса, определяя объем алиментной обязанности, суд учитывает:

обоснованные потребности лица, претендующего на алименты;

имущественное положение и доходы такого лица;

заработные и имущественные возможности лица, от которого требуется уплата алиментов.

Таким образом, каждое дело рассматривается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.

Польское законодательство также предусматривает предохранители от злоупотреблений: в исключительных случаях суд может применять принципы общественного сосуществования при разрешении споров об алиментных обязательствах.

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