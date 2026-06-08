За разглашение диагноза пациента врача могут оштрафовать на 68 тысяч гривен: что предусматривает закон

За нарушение врачебной тайны предусмотрена ответственность: от штрафа до ограничения свободы.

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Информация о состоянии здоровья человека относится к наиболее чувствительным персональным данным и находится под особой защитой закона. Сведения о диагнозе, результатах обследований, факте обращения к врачу или даже отдельных обстоятельствах личной жизни пациента не могут свободно передаваться третьим лицам. Вместе с тем украинское законодательство предусматривает ряд исключений, когда медицинские работники имеют право или обязаны раскрыть такую информацию. В каких случаях врачебная тайна может быть разглашена и какая ответственность предусмотрена за ее незаконное распространение — далее в материале.

Что относится к врачебной тайне

Врачебная тайна — это сведения о болезни человека, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, а также информация об интимных и семейных сторонах жизни лица. Такие данные не имеют права разглашать медицинские работники и другие лица, которым они стали известны в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей.

Пациент имеет право на сохранение в тайне информации о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, установленном диагнозе и любых сведениях, полученных во время медицинского обследования.

Кто имеет право получать информацию о состоянии здоровья

Закон определяет круг лиц, которые могут получать информацию о состоянии здоровья пациента.

В частности, совершеннолетнее лицо имеет право на достоверную и полную информацию о собственном состоянии здоровья, а также на ознакомление с медицинскими документами, касающимися его лечения и обследования.

Право на получение информации о состоянии здоровья ребенка или подопечного имеют родители, усыновители, опекуны и попечители.

В случае смерти лица такие сведения могут быть предоставлены членам его семьи или другим лицам, имеющим соответствующие полномочия.

Когда врач может разгласить медицинскую информацию

Несмотря на общее правило о конфиденциальности, законодательство предусматривает случаи, когда разглашение медицинской информации допускается.

Медицинские данные о пациенте могут быть переданы:

по письменному согласию самого пациента;

на основании мотивированного требования органов дознания, следствия, прокуратуры, суда или санитарно-эпидемиологической службы;

если сохранение врачебной тайны создает существенную угрозу жизни или здоровью самого пациента либо других лиц, в частности в случаях опасных инфекционных заболеваний;

при привлечении к лечению других медицинских специалистов, для которых такая информация является профессионально необходимой.

Передача информации о психическом здоровье без согласия пациента

Отдельные правила действуют в отношении сведений о психическом состоянии человека и оказании психиатрической помощи.

Передача таких данных без согласия лица или его законного представителя допускается для:

организации оказания психиатрической помощи лицу, страдающему тяжелым психическим расстройством;

проведения досудебного расследования;

подготовки досудебного доклада в отношении обвиняемого;

рассмотрения дела судом на основании письменного запроса следователя, прокурора, суда или представителя уполномоченного органа по вопросам пробации.

Какая ответственность предусмотрена за разглашение врачебной тайны

За незаконное распространение медицинской информации в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 132 Уголовного кодекса Украины, разглашение должностным лицом учреждения здравоохранения, медицинским работником или другим лицом сведений о проведении обследования на ВИЧ либо другое опасное неизлечимое инфекционное заболевание, а также информации о результатах такого обследования, наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн), общественными работами до 240 часов, исправительными работами до двух лет, пробационным надзором до трех лет либо ограничением свободы на тот же срок. Также суд может лишить виновное лицо права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.

В то же время статья 145 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за умышленное разглашение врачебной тайны лицом, которому такая информация стала известна в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия. В таком случае наказанием может быть штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 000 грн), общественные работы до 240 часов, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет либо исправительные работы сроком до двух лет.

Что стоит знать пациентам

Право на врачебную тайну является одним из базовых прав пациента. Вместе с тем абсолютной такая конфиденциальность не является: в определенных законом случаях информация о состоянии здоровья может передаваться другим лицам или государственным органам. Именно поэтому как пациентам, так и медицинским работникам важно знать пределы допустимого разглашения и последствия нарушения установленных законом правил.

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