ВРУ получает контроль над евроинтеграционными законами — Правительство должно ежеквартально отчитываться о работе

Правительство не может вести консультации с ЕС по текстам законов ко второму чтению без участия представителей Парламента.

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Курс Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе перешел в фазу практической имплементации. После утверждения Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС (acquis ЕС), возникла необходимость в обновлении внутригосударственных процедур.

Проект Постановления о парламентской поддержке переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз должен обеспечить не просто формальное выполнение обязательств, а синхронизировать действия Парламента и Правительства для успешного закрытия переговорных кластеров.

Новая модель взаимодействия Кабмина и Верховной Рады в евроинтеграционных законопроектах

Внедряется обновленный подход к подготовке и сопровождению евроинтеграционных законопроектов, который предусматривает более тесную координацию между Кабинетом Министров Украины и профильными комитетами Верховной Рады.

Важным элементом новой модели является требование к согласованной проработке законодательных инициатив, направленных на имплементацию норм acquis ЕС. Отныне правительство не только готовит проекты нормативно-правовых актов, но и взаимодействует с парламентскими комитетами на всех основных этапах их подготовки.

Усиление координации между ветвями власти

Согласно новым подходам, Кабинет Министров обязан оперативно информировать руководство Верховной Рады о результатах консультаций и переговоров с институтами Европейского Союза, которые касаются подготовки евроинтеграционных законопроектов.

Отдельно предусмотрен механизм привлечения парламента к процессу подготовки финальной редакции законопроектов. Если правительство проводит консультации с ЕС относительно текста документа, подготовленного ко второму чтению, оно обязано привлекать к этому процессу главный профильный комитет Верховной Рады.

Такой подход имеет целью обеспечить согласованность законодательных инициатив с европейскими стандартами и минимизировать риски существенных изменений в тексте законопроекта без участия парламентского комитетa.

Постановление внедряет систему отчетности, которая ранее имела факультативный характер. Ежеквартально Правительство должно подавать в Верховную Раду:

Отчет о выполнении Национальной программы адаптации (acquis ЕС). Отчет о текущем состоянии переговоров о членстве в ЕС.

Любые изменения в Национальную программу адаптации должны согласовываться с уполномоченным представителем ВРУ, функцию которого осуществляет Председатель Верховной Рады (или его заместители).

Проект Постановления вводит официальную маркировку законопроектов специальной отметкой — «евроинтеграционный». Автоматическая маркировка проставляется Аппаратом ВРУ на проектах, внесенных Кабмином во исполнение Национальной программы или ее частей. Для других субъектов законодательной инициативы (депутатов) отметка проставляется только по заключению профильного комитета, оценивающего соответствие международно-правовым обязательствам.

Эта маркировка имеет не только информационное, но и процедурное значение, выделяя приоритетные документы в общем массиве законодательных инициатив.

Роль Аппарата Верховной Рады и реализация Дорожных карт евроинтеграции

Постановление также определяет усиленную административную роль Аппарата Верховной Рады Украины в обеспечении эффективной координации евроинтеграционного законодательного процесса.

Руководитель Аппарата ВРУ получает полномочия по распределению организационных задач между секретариатами парламентских комитетов в соответствии с ключевыми Дорожными картами евроинтеграции. Речь идет, в частности, о документах в сферах верховенства права, реформы государственного управления, функционирования демократических институтов и защиты прав национальных меньшинств.

Таким образом формируется централизованный механизм административного сопровождения законодательного процесса, ориентированного на выполнение обязательств Украины в рамках евроинтеграционного курса.

Отдельно предусмотрена функция Аппарата как информационного хаба. Он обеспечивает аккумулирование, систематизацию и обработку данных, поступающих от Кабинета Министров Украины и международных партнеров, участвующих в процессах евроинтеграции.

Также определяются ответственные секретариаты, которые будут сопровождать работу народных депутатов в составе переговорных групп с Европейским Союзом, обеспечивая организационно-аналитическую поддержку.

Особое внимание уделено реализации раздела III Дорожной карты по функционированию парламентов в демократической системе. Председатель Верховной Рады Украины получает право определять порядок подготовки нормативно-правовых актов для имплементации этой составляющей.

Фактически это означает, что реформа парламентских процедур становится частью более широкого евроинтеграционного процесса и должна соответствовать стандартам демократического управления, принятым в Европейском Союзе.

Таким образом, впервые законодательно закрепляется механизм, при котором Правительство не может вести консультации с ЕС по текстам законов ко второму чтению без участия представителей Парламента.

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