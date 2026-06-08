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Парламентские выборы в Армении: партия премьер-министра Никола Пашиняна набирает большинство голосов

08:33, 8 июня 2026
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Никол Пашинян уже объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.
Парламентские выборы в Армении: партия премьер-министра Никола Пашиняна набирает большинство голосов
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, набирая более 50% голосов избирателей. Сам Пашинян уже объявил о победе своей политической силы.

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По предварительным результатам после обработки 95,9% протоколов, «Гражданский договор» получает около 50% голосов. После подсчета бюллетеней с 1924 из 2005 избирательных участков партия Пашиняна набрала 50,07% поддержки и может рассчитывать на 64 депутатских мандата из 105 в парламенте.

Второе место заняла партия «Сильная Армения», которая получила 23,35% голосов и 29 мандатов. Третьим стал блок «Армения», который получил 9,86% голосов избирателей и 12 мест в парламенте.

Явка на выборах составила 58,97%. В голосовании приняли участие почти 1,4 миллиона граждан из более чем 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей.

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