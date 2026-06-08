Парламентські вибори у Вірменії: партія прем’єра Нікола Пашиняна набирає більшість голосів

Нікол Пашинян уже оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах.

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Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемагає на парламентських виборах, набираючи понад 50% голосів виборців. Сам Пашинян уже оголосив про перемогу своєї політичної сили.

За попередніми результатами після опрацювання 95,9% протоколів, «Громадянський договір» отримує близько 50% голосів. Після підрахунку бюлетенів із 1924 із 2005 виборчих дільниць партія Пашиняна набрала 50,07% підтримки та може розраховувати на 64 депутатські мандати зі 105 у парламенті.

Друге місце посіла партія «Сильна Вірменія», яка здобула 23,35% голосів та 29 мандатів. Третім став блок «Вірменія», який отримав 9,86% голосів виборців і 12 місць у парламенті.

Явка на виборах становила 58,97%. У голосуванні взяли участь майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих виборців.

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