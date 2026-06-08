  1. У світі

Парламентські вибори у Вірменії: партія прем’єра Нікола Пашиняна набирає більшість голосів

08:33, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нікол Пашинян уже оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах.
Парламентські вибори у Вірменії: партія прем’єра Нікола Пашиняна набирає більшість голосів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемагає на парламентських виборах, набираючи понад 50% голосів виборців. Сам Пашинян уже оголосив про перемогу своєї політичної сили.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми результатами після опрацювання 95,9% протоколів, «Громадянський договір» отримує близько 50% голосів. Після підрахунку бюлетенів із 1924 із 2005 виборчих дільниць партія Пашиняна набрала 50,07% підтримки та може розраховувати на 64 депутатські мандати зі 105 у парламенті.

Друге місце посіла партія «Сильна Вірменія», яка здобула 23,35% голосів та 29 мандатів. Третім став блок «Вірменія», який отримав 9,86% голосів виборців і 12 місць у парламенті.

Явка на виборах становила 58,97%. У голосуванні взяли участь майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих виборців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори виборча кампанія Вірменія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Зникнення клієнта безвісти не припиняє дію ордера, але обмежує повноваження адвоката

Чи має право адвокат продовжувати справу про розірвання шлюбу, якщо позивач перестав виходити на зв'язок через бойові дії.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]