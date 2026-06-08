Володимир Зеленський узгодив з лідерами Європи п’ять ключових умов для завершення війни в Україні

Серед ключових принципів — негайне припинення вогню, міжнародні гарантії безпеки для України та неможливість зміни кордонів силою.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери узгодили спільну позицію щодо подальшої підтримки України та умов досягнення справедливого і тривалого миру.

На зустрічі вони наголосили, що Європа має відігравати важливу роль у будь-якому мирному врегулюванні як надійний партнер України. Водночас вони підкреслили, що всі рішення та зусилля повинні координуватися з Україною, європейськими союзниками та Сполученими Штатами.

Лідери привітали останні успіхи України на полі бою, зокрема звільнення територій та ефективне застосування безпілотних технологій. Також вони засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки по українських містах, включно з повторним використанням ракет «Орешник», що призводять до жертв серед цивільного населення. Окремо було засуджено небезпечні випадки проникнення російських безпілотників на територію країн НАТО.

Також було обговорено використання майбутнього саміту G7 в Евіані, наступної зустрічі «Коаліції охочих» та саміту НАТО в Анкарі для координації подальшої допомоги Україні відповідно до її першочергових потреб.

Серед ключових напрямів підтримки названо посилення тиску на російську воєнну економіку, збільшення військової допомоги Україні, нарощування виробництва ракет-перехоплювачів, спільну розробку систем протиракетної оборони та далекобійних ударних спроможностей. Також обговорювалися питання довгострокової стійкості Збройних сил України та розширення оборонно-промислового співробітництва між Україною та європейськими державами.

Сторони підкреслили, що безпека, суверенітет і добробут України нерозривно пов’язані із загальною євроатлантичною безпекою.

Під час обговорення перспектив мирного врегулювання лідери визначили п’ять ключових умов для досягнення справедливого і тривалого миру.

П’ять принципів мирного врегулювання, які підтримали лідери Європи

Першою умовою названо негайне та повне припинення вогню. Лідери закликали очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на припинення бойових дій без зволікань.

Другою умовою є те, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою, а суверенне право України самостійно визначати власну систему безпеки та міжнародні союзи має бути повністю поважене.

Третя умова передбачає надання Україні надійних і юридично зобов’язуючих гарантій безпеки після набуття чинності режимом припинення вогню. Такі гарантії мають базуватися на домовленостях, досягнутих у Берліні в грудні 2025 року та Парижі в січні 2026 року. Вони також включають розгортання Багатонаціональних сил в Україні.

Четверта умова стосується російських активів. Лідери заявили, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить агресію та не компенсує Україні збитки, завдані війною.

П’ята умова полягає в тому, що будь-які домовленості мають враховувати інтереси європейської безпеки. Питання, які стосуються Європейського Союзу або НАТО, можуть вирішуватися лише за згодою держав-членів ЄС та союзників по Альянсу.

Окремо лідери підтримали заклик Володимира Зеленського до припинення війни дипломатичним шляхом, викладений у його листі до президента РФ від 4 червня 2026 року.

Також вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та європейських партнерів для досягнення припинення вогню та проведення подальших переговорів.

На завершення Кір Стармер, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц підтвердили, що й надалі твердо підтримуватимуть Україну.

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