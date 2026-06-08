Владимир Зеленский согласовал с лидерами Европы пять ключевых условий для завершения войны в Украине

Среди ключевых принципов — немедленное прекращение огня, международные гарантии безопасности для Украины и недопустимость изменения границ силой.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры согласовали общую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и условий достижения справедливого и долгосрочного мира.

На встрече они подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в любом мирном урегулировании как надежный партнер Украины. В то же время они отметили, что все решения и усилия должны координироваться с Украиной, европейскими союзниками и Соединенными Штатами.

Лидеры приветствовали последние успехи Украины на поле боя, в частности освобождение территорий и эффективное применение беспилотных технологий. Также они осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки по украинским городам, включая повторное использование ракет «Орешник», которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Отдельно были осуждены опасные случаи проникновения российских беспилотников на территорию стран НАТО.

Также было обсуждено использование предстоящего саммита G7 в Эвиане, следующей встречи «Коалиции желающих» и саммита НАТО в Анкаре для координации дальнейшей помощи Украине в соответствии с ее первоочередными потребностями.

Среди ключевых направлений поддержки названы усиление давления на российскую военную экономику, увеличение военной помощи Украине, наращивание производства ракет-перехватчиков, совместная разработка систем противоракетной обороны и дальнобойных ударных возможностей. Также обсуждались вопросы долгосрочной устойчивости Вооруженных сил Украины и расширения оборонно-промышленного сотрудничества между Украиной и европейскими государствами.

Стороны подчеркнули, что безопасность, суверенитет и благосостояние Украины неразрывно связаны с общей евроатлантической безопасностью.

Во время обсуждения перспектив мирного урегулирования лидеры определили пять ключевых условий для достижения справедливого и долгосрочного мира.

Пять принципов мирного урегулирования, которые поддержали лидеры Европы

Первым условием названо немедленное и полное прекращение огня. Лидеры призвали главу Кремля Владимира Путина согласиться на прекращение боевых действий без промедления.

Вторым условием является то, что нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров. В то же время международно признанные границы не могут изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно определять собственную систему безопасности и международные союзы должно полностью уважаться.

Третье условие предусматривает предоставление Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности после вступления в силу режима прекращения огня. Такие гарантии должны основываться на договоренностях, достигнутых в Берлине в декабре 2025 года и Париже в январе 2026 года. Они также включают развертывание Многонациональных сил в Украине.

Четвертое условие касается российских активов. Лидеры заявили, что они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует Украине ущерб, причиненный войной.

Пятое условие заключается в том, что любые договоренности должны учитывать интересы европейской безопасности. Вопросы, касающиеся Европейского Союза или НАТО, могут решаться только с согласия государств-членов ЕС и союзников по Альянсу.

Отдельно лидеры поддержали призыв Владимира Зеленского к прекращению войны дипломатическим путем, изложенный в его письме президенту РФ от 4 июня 2026 года.

Также они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и европейских партнеров для достижения прекращения огня и проведения дальнейших переговоров.

В завершение Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц подтвердили, что и в дальнейшем будут твердо поддерживать Украину.

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