В Харькове российский беспилотник частично уничтожил хаб «Укрпочты»: что будет с доставкой посылок

Клиентам возместят стоимость посылок, утраченных в результате удара.

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В Харькове в результате ночной атаки российского ударного беспилотника частично разрушен логистический хаб «Укрпочты». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, вражеский беспилотник попал в харьковский хаб компании, в результате чего объект получил частичные разрушения. При этом среди сотрудников нет погибших или пострадавших.

Сразу после атаки команда начала работы по восстановлению операций. Несмотря на повреждение хаба, «Укрпочта» планирует обеспечить доставку отправлений по Харькову уже сегодня и прилагает усилия, чтобы минимизировать возможные задержки.

Компания компенсирует стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара.

В «Укрпочте» подчеркнули, что продолжают восстановительные работы и принимают меры для обеспечения бесперебойной работы логистической сети.

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