Можно ли взыскать расходы на адвоката, если истец отказался от иска — решит Большая Палата Верховного Суда

От решения Большой Палаты зависит, по каким правилам будут компенсироваться расходы на правовую помощь в случае отказа от иска.

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Великая Палата Верховного Суда рассмотрит дело, в котором должна определить единый подход к распределению судебных расходов после отказа истца от иска. Суду предстоит ответить на вопрос, достаточно ли самого факта отказа от иска для компенсации расходов ответчику, или для этого необходимо дополнительно доказывать необоснованность действий истца. От будущего вывода будет зависеть дальнейшая практика применения соответствующих норм гражданского и хозяйственного процессуального законодательства.

Обстоятельства дела

Спор возник вокруг нежилого помещения площадью почти 489 кв. м в Черкасской области.

Первоначальная истица утверждала, что является законной собственницей объекта на основании договора купли-продажи 2006 года. По ее словам, в 2019 году часть помещения площадью 181,8 кв. м была отчуждена без ее согласия, после чего это имущество приобрела ответчица. В связи с этим она обратилась в суд с требованием истребовать имущество из чужого незаконного владения.

В ответ ответчица подала встречный иск. Она настаивала, что спорные помещения принадлежали другому лицу на законных основаниях, поэтому просила признать недействительным договор купли-продажи, отменить регистрацию права собственности истицы и признать право собственности за собой.

Во время рассмотрения дела первоначальная истица умерла, а в процесс вступил ее правопреемник.

Что решили суды нижестоящих инстанций

В марте 2025 года Каневский горрайонный суд Черкасской области оставил первоначальный иск без рассмотрения из-за повторной неявки правопреемника истицы и его представителя в судебные заседания без сообщения причин. Черкасский апелляционный суд согласился с таким решением.

После этого ответчица отказалась от встречного иска. Суд первой инстанции закрыл производство по встречным требованиям и взыскал в пользу правопреемника первоначальной истицы 65 тыс. грн расходов на правовую помощь. В то же время во взыскании расходов в пользу ответчицы по первоначальному иску было отказано из-за недоказанности необоснованных действий оппонента.

Апелляционный суд отменил решение о взыскании 65 тыс. грн расходов на правовую помощь и отказал в их компенсации, указав, что лицо, заявившее такие требования, не доказало недобросовестность или необоснованность действий истца по встречному иску.

Почему дело попало в Большую Палату

Хотя первоначально спор касался права собственности на нежилое помещение, в Большую Палату дело попало не из-за вопроса недвижимости. Предметом будущего пересмотра фактически стал процессуальный вопрос распределения расходов на правовую помощь после отказа от иска.

Во время кассационного пересмотра возникла проблема применения статьи 142 Гражданского процессуального кодекса Украины. Часть третья этой статьи предусматривает право ответчика на возмещение расходов в случае отказа истца от иска. В то же время часть пятая статьи 142 ГПК регулирует вопрос компенсации расходов в случае закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения вследствие необоснованных действий истца.

Кассационный гражданский суд обратил внимание, что в своем постановлении от 5 сентября 2022 года Верховный Суд уже высказывал подход, согласно которому в случае отказа истца от иска ответчик имеет право на компенсацию расходов независимо от доказывания необоснованности действий истца.

В то же время Кассационный хозяйственный суд в постановлении от 31 июля 2025 года по делу № 904/5087/22 исходил из того, что право ответчика на компенсацию расходов возникает на основании части третьей статьи 130 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, однако порядок реализации такого права должен определяться с учетом части пятой этой статьи. Именно такой подход Кассационный гражданский суд считает требующим пересмотра.

В связи с этим Кассационный гражданский суд передал дело на рассмотрение Большой Палаты для решения вопроса о возможном отступлении от правового вывода Кассационного хозяйственного суда и формирования единой судебной практики.

Что постановила Большая Палата на данном этапе

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что приведенные в определении Кассационного гражданского суда аргументы являются достаточными для принятия дела к рассмотрению. Суд отметил, что существует необходимость сформировать единый подход к применению норм процессуального законодательства относительно распределения судебных расходов в случаях отказа истца от иска.

Определением по делу № 697/1266/20 Большая Палата приняла дело к своему производству и назначила его к рассмотрению в порядке письменного производства без вызова участников дела. Рассмотрение запланировано на 10 июня 2026 года.

Будущий вывод Большой Палаты будет иметь значение для значительного количества судебных споров, поскольку определит порядок компенсации расходов на правовую помощь и других судебных расходов в случаях, когда истец отказывается от своих требований.

Фактически Большая Палата должна ответить на вопрос, достаточно ли самого факта отказа от иска для взыскания расходов в пользу ответчика, или последний должен дополнительно доказывать необоснованность действий истца. От этого будет зависеть дальнейшее единство судебной практики в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

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