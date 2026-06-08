Чи можна стягнути витрати на адвоката, якщо позивач відмовився від позову — вирішуватиме Велика Палата ВС

Від рішення Великої Палати залежить, за якими правилами компенсуватимуться витрати на правничу допомогу у разі відмови від позову.

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Велика Палата Верховного Суду розгляне справу, у якій має визначити єдиний підхід до розподілу судових витрат після відмови позивача від позову. Суду належить відповісти на питання, чи достатньо самого факту відмови від позову для компенсації витрат відповідачу, чи для цього необхідно додатково доводити необґрунтованість дій позивача. Від майбутнього висновку залежатиме подальша практика застосування відповідних норм цивільного та господарського процесуального законодавства.

Обставини справи

Спір виник навколо нежитлового приміщення площею майже 489 кв. м у Черкаській області.

Первісна позивачка стверджувала, що є законною власницею об’єкта на підставі договору купівлі-продажу 2006 року. За її словами, у 2019 році частину приміщення площею 181,8 кв. м було відчужено без її згоди, після чого це майно придбала відповідачка. У зв’язку з цим вона звернулася до суду з вимогою витребувати майно з чужого незаконного володіння.

У відповідь відповідачка подала зустрічний позов. Вона наполягала, що спірні приміщення належали іншій особі на законних підставах, тому просила визнати недійсним договір купівлі-продажу, скасувати реєстрацію права власності позивачки та визнати право власності за собою.

Під час розгляду справи первісна позивачка померла, а до процесу вступив її правонаступник.

Що вирішили суди нижчих інстанцій

У березні 2025 року Канівський міськрайонний суд Черкаської області залишив первісний позов без розгляду через повторну неявку правонаступника позивачки та його представника до судових засідань без повідомлення причин. Черкаський апеляційний суд погодився з таким рішенням.

Після цього відповідачка відмовилася від зустрічного позову. Суд першої інстанції закрив провадження за зустрічними вимогами та стягнув на користь правонаступника первісної позивачки 65 тис. грн витрат на правничу допомогу. Водночас у стягненні витрат на користь відповідачки за первісним позовом було відмовлено через недоведеність необґрунтованих дій опонента.

Апеляційний суд скасував рішення про стягнення 65 тис. грн витрат на правничу допомогу та відмовив у їх компенсації, зазначивши, що особа, яка заявила такі вимоги, не довела недобросовісності або необґрунтованості дій позивача за зустрічним позовом.

Чому справа потрапила до Великої Палати

Хоча первісно спір стосувався права власності на нежитлове приміщення, до Великої Палати справа потрапила не через питання нерухомості. Предметом майбутнього перегляду фактично стало процесуальне питання розподілу витрат на правничу допомогу після відмови від позову.

Під час касаційного перегляду виникла проблема застосування статті 142 Цивільного процесуального кодексу України. Частина третя цієї статті передбачає право відповідача на відшкодування витрат у разі відмови позивача від позову. Водночас частина п’ята статті 142 ЦПК регулює питання компенсації витрат у разі закриття провадження або залишення позову без розгляду внаслідок необґрунтованих дій позивача.

Касаційний цивільний суд звернув увагу, що у своїй постанові від 5 вересня 2022 року Верховний Суд уже висловлював підхід, за яким у разі відмови позивача від позову відповідач має право на компенсацію витрат незалежно від доведення необґрунтованості дій позивача.

Водночас Касаційний господарський суд у постанові від 31 липня 2025 року у справі № 904/5087/22 виходив із того, що право відповідача на компенсацію витрат виникає на підставі частини третьої статті 130 Господарського процесуального кодексу України, однак порядок реалізації такого права має визначатися з урахуванням частини п’ятої цієї статті. Саме такий підхід Касаційний цивільний суд вважає таким, що потребує перегляду.

У зв’язку з цим Касаційний цивільний суд передав справу на розгляд Великої Палати для вирішення питання про можливий відступ від правового висновку Касаційного господарського суду та формування єдиної судової практики.

Що постановила Велика Палата на цьому етапі

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що наведені в ухвалі Касаційного цивільного суду аргументи є достатніми для прийняття справи до розгляду. Суд зазначив, що існує необхідність сформувати єдиний підхід до застосування норм процесуального законодавства щодо розподілу судових витрат у випадках відмови позивача від позову.

Ухвалою у справі №697/1266/20 Велика Палата прийняла справу до свого провадження та призначила її до розгляду в порядку письмового провадження без виклику учасників справи. Розгляд заплановано на 10 червня 2026 року.

Майбутній висновок Великої Палати матиме значення для значної кількості судових спорів, оскільки визначить порядок компенсації витрат на правничу допомогу та інших судових витрат у випадках, коли позивач відмовляється від своїх вимог.

Фактично Велика Палата має відповісти на питання, чи достатньо самого факту відмови від позову для стягнення витрат на користь відповідача, чи останній повинен додатково доводити необґрунтованість дій позивача. Від цього залежатиме подальша єдність судової практики у цивільному та господарському судочинстві.

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