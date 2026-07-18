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Військовий через суд домігся виплати бойових та понад 31 тисячі грн невиплаченого грошового забезпечення

19:09, 18 липня 2026 301
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця, який оскаржив невиплату додаткової винагороди за постановою Кабміну №168 та понад 31,5 тис. грн грошового забезпечення, що перебувало на депонованому рахунку військової частини.
Військовий через суд домігся виплати бойових та понад 31 тисячі грн невиплаченого грошового забезпечення
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 160/7186/26 за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо невиплати грошового забезпечення, яке перебувало на депонованому рахунку, а також щодо ненарахування і невиплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

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Суд дослідив, чи підтверджується право військовослужбовця на отримання невиплаченого грошового забезпечення та додаткової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань і безпосередню участь у бойових діях, а також чи були законні підстави для відмови у здійсненні відповідних виплат.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у військовій частині та звернувся до суду після того, як йому не було виплачено грошове забезпечення у сумі 31 576,24 грн, яке відповідно до грошового атестата було нараховане, але залишалося на депонованому рахунку військової частини.

Крім того, військовослужбовець зазначив, що у грудні 2025 року та січні 2026 року виконував бойові (спеціальні) завдання і безпосередньо брав участь у бойових діях, у зв’язку з чим мав право на додаткову винагороду відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168.

На підтвердження виконання бойових завдань та безпосередньої участі у бойових діях були надані довідки військової частини, видані на підставі бойових наказів, бойових розпоряджень, журналів бойових дій та рапортів командирів. Зокрема, довідки підтверджували виконання бойових (спеціальних) завдань, що є підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн пропорційно часу виконання таких завдань, а також безпосередню участь у бойових діях, що є підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн пропорційно часу участі.

Військова частина відзиву на позов не подала та не надала суду доказів виплати грошового забезпечення, яке перебувало на депонованому рахунку, а також доказів, які б спростовували відомості, зазначені у довідках про виконання бойових завдань і участь у бойових діях.

Позиція і висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» держава гарантує військовослужбовцям належне грошове забезпечення, а порядок його виплати визначається Кабінетом Міністрів України та Міністерством оборони України.

Проаналізувавши положення постанови Кабінету Міністрів №168, Порядку виплати грошового забезпечення, затвердженого наказом Міністерства оборони №260, а також окремих доручень Міністра оборони щодо порядку підтвердження участі військовослужбовців у бойових діях, суд дійшов висновку, що виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів військових частин за наявності документального підтвердження виконання бойових (спеціальних) завдань або безпосередньої участі у бойових діях.

Суд врахував правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких перебування військовослужбовця у районі ведення бойових дій саме по собі не є достатньою підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн. Вирішальне значення має підтверджене документами виконання бойових (спеціальних) завдань або безпосередня участь у бойових діях.

Дослідивши надані довідки, суд встановив, що вони складені на підставі бойових наказів, бойових розпоряджень, журналів бойових дій та рапортів командирів, відповідають вимогам чинного законодавства, їх достовірність відповідачем не спростована, недійсними вони не визнавалися, а викладені у них відомості не були оскаржені у встановленому законом порядку.

Водночас відповідач не надав жодних доказів, які б спростовували виконання позивачем бойових (спеціальних) завдань або його безпосередню участь у бойових діях.

Щодо грошового забезпечення суд встановив, що відповідно до грошового атестата військовослужбовцю було нараховано, але не виплачено 31 576,24 грн, які перебували на депонованому рахунку військової частини. При цьому відповідач не надав суду доказів виплати цих коштів або правових підстав їх невиплати.

За таких обставин суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування і невиплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168, а також щодо невиплати нарахованого грошового забезпечення, яке перебувало на депонованому рахунку.

Суд зобов’язав військову частину здійснити нарахування та виплату військовослужбовцю додаткової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168 за підтверджені періоди виконання бойових (спеціальних) завдань та безпосередньої участі у бойових діях, а також виплатити 31 576,24 грн нарахованого грошового забезпечення, яке перебувало на депонованому рахунку.

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