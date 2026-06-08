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У Харкові російський безпілотник частково знищив хаб «Укрпошти»: що буде з доставкою посилок

08:00, 8 червня 2026
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Клієнтам відшкодують вартість посилок, втрачених через удар.
У Харкові російський безпілотник частково знищив хаб «Укрпошти»: що буде з доставкою посилок
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У Харкові внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника частково зруйновано логістичний хаб «Укрпошти». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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За його словами, ворожий безпілотник влучив у харківський хаб компанії, внаслідок чого об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас серед працівників немає загиблих чи постраждалих.

Одразу після атаки команда розпочала роботи з відновлення операцій. Незважаючи на пошкодження хабу, «Укрпошта» планує забезпечити доставку відправлень по Харкову вже сьогодні та докладає зусиль, щоб мінімізувати можливі затримки.

Компанія компенсує вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару.

В «Укрпошті» наголосили, що продовжують відновлювальні роботи та вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи логістичної мережі.

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Харків Укрпошта

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