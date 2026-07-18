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Верховный Суд объяснил, когда увольнение работника по пункту 9 статьи 36 КЗоТ является незаконным

10:55, 18 июля 2026 32
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Работодателям напомнили ключевое требование при увольнении работников по п. 9 ст. 36 КЗоТ.
Верховный Суд объяснил, когда увольнение работника по пункту 9 статьи 36 КЗоТ является незаконным
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Увольнение работника по п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины является правомерным только при условии указания в приказе конкретной нормы другого закона, устанавливающей самостоятельное основание прекращения трудового договора. Норма закона, определяющая лишь компетенцию органа юридического лица по назначению и увольнению работника, не является самостоятельным основанием для увольнения. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

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3 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица по делу по иску Лица к АО «Укрпочта», Наблюдательному совету АО «Укрпочта» о признании противоправными и отмене приказов, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

В обоснование заявленных требований истец указала, что работала в должности директора департамента внутреннего аудита АО «Укрпочта».

В марте 2023 года она была уволена на основании п. 9 ст. 36 КЗоТ Украины и статей 71, 79 Закона Украины «Об акционерных обществах». Истец считала увольнение незаконным, поскольку ее должность не относится к перечню должностных лиц общества, а приказ не содержал законных оснований для прекращения трудовых отношений. 

Дело судами рассматривалось неоднократно.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, поскольку прекращение полномочий истца как должностного лица по результатам неудовлетворительной работы является самостоятельным основанием для увольнения должностных лиц АО «Укрпочта» без указания причин, что обусловлено специфическим статусом и гарантируется нормами гражданского права для прекращения либо предотвращения негативного влияния на управленческую деятельность общества. Истец не оспаривала решение Наблюдательного совета АО «Укрпочта». 

ВС не согласился с выводами судов, отменил судебные решения в части разрешения требований об отмене приказов и восстановлении на работе, принял в этой части новое решение, которым признал противоправными и отменил приказы об увольнении истца, о внесении изменений в приказ и восстановил истца в должности. Постановление апелляционного суда в части оставления без изменений решения районного суда об отказе в удовлетворении требования о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула отменил, а дело в этой части направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

ВС отметил, что при рассмотрении дел о восстановлении на работе необходимо проверять соответствие закону именно тех оснований, которые указаны в приказе. 

Работодатель определил основанием увольнения п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины, который является бланкетной нормой. В таком случае в приказе должна быть указана конкретная норма закона, устанавливающая основание для прекращения договора.

В то же время статьи 71 и 79 Закона Украины «Об акционерных обществах», на которые ссылалось общество, лишь определяют компетенцию наблюдательного совета (право назначать и увольнять), но не устанавливают конкретных материально-правовых оснований (причин) для увольнения. Поскольку работодатель не применил п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины (прекращение полномочий должностных лиц), а иных специальных оснований в законодательстве для данной ситуации не предусмотрено, увольнение не соответствует требованиям трудового законодательства. 

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 3 июня 2026 года по делу № 761/33276/23 (производство № 61-13136св25) можно ознакомиться по ссылке.

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