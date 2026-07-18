  1. В Украине

Какие документы необходимы для въезда в Польшу и сколько нужно иметь денег

10:37, 18 июля 2026 93
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иностранец, въезжающий на территорию Польши, должен иметь финансовые средства в размере не менее 300 злотых.
Какие документы необходимы для въезда в Польшу и сколько нужно иметь денег
Фото: portal.lviv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посольство Украины в Польше напомнило, какие документы необходимо иметь для въезда в Польшу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди них:

  1. Действующий заграничный биометрический паспорт.
  2. Документ, подтверждающий право на проживание в Польше (электронный документ о временной защите в мобильном приложении mObywatel, карта временного или постоянного побыту, карта резидента, действующая виза); документ, подтверждающий право на проживание в другой стране ЕС; либо неиспользованные безвизовые дни в Шенгенской зоне (если вы находились в Шенгенской зоне по безвизовому режиму, у вас должно быть использовано не более 90 дней в течение последних 180 дней).
  3. Медицинская страховка, если вы въезжаете на территорию Польши с туристической целью и не имеете права на бесплатное медицинское обслуживание в Польше. Это позволит при необходимости получить медицинскую помощь в Польше и избежать значительных расходов в случае неотложных проблем со здоровьем.
  4. Финансовые средства, достаточные для покрытия расходов на запланированное пребывание и обратную поездку в страну происхождения или проживания либо расходов на транзит в третью страну, которая предоставит разрешение на въезд, либо документ, подтверждающий возможность получения таких средств в соответствии с законодательством. Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша, должен иметь финансовые средства в размере не менее:

300 злотых, если запланированное пребывание не превышает 4 дней;

75 злотых за каждый день запланированного пребывания, если запланированное пребывание превышает 4 дня;

200 злотых на возвращение в Украину, если отсутствует приобретенный обратный билет;

или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

«Если вы продолжаете пользоваться небиометрическим паспортом, то при въезде в Польшу вы обязательно должны иметь действующую шенгенскую / польскую национальную визу либо действительное разрешение на проживание в Польше (карту побыту, карту резидента, электронный сертификат Diia.pl и т. п.) либо в любой другой стране Шенгенской зоны», — заявили в посольстве.

Также там добавили, что если человек потерял заграничный паспорт в стране, находящейся за пределами Шенгенской зоны, и хочет вернуться в Украину через Польшу (или другую страну Шенгенской зоны), ему необходимо:

Обратиться в консульское учреждение Украины в стране пребывания и получить удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый «белый паспорт»).

После этого обратиться в консульство Польши для получения визы на въезд в Польшу (страну транзита).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 7k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 5k
Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

10:30, 17 июля 2026 3k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 6k
Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

13:08, 17 июля 2026 3k
Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

13:30, 17 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы в 2026 году: полномочия ТЦК и полиции во время мобилизации

Во время действия военного положения действуют специальные правила воинского учета: рассказываем, кто и как может проводить проверки.

Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]