Какие документы необходимы для въезда в Польшу и сколько нужно иметь денег

Иностранец, въезжающий на территорию Польши, должен иметь финансовые средства в размере не менее 300 злотых.

Фото: portal.lviv.ua

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Посольство Украины в Польше напомнило, какие документы необходимо иметь для въезда в Польшу.

Среди них:

Действующий заграничный биометрический паспорт. Документ, подтверждающий право на проживание в Польше (электронный документ о временной защите в мобильном приложении mObywatel, карта временного или постоянного побыту, карта резидента, действующая виза); документ, подтверждающий право на проживание в другой стране ЕС; либо неиспользованные безвизовые дни в Шенгенской зоне (если вы находились в Шенгенской зоне по безвизовому режиму, у вас должно быть использовано не более 90 дней в течение последних 180 дней). Медицинская страховка, если вы въезжаете на территорию Польши с туристической целью и не имеете права на бесплатное медицинское обслуживание в Польше. Это позволит при необходимости получить медицинскую помощь в Польше и избежать значительных расходов в случае неотложных проблем со здоровьем. Финансовые средства, достаточные для покрытия расходов на запланированное пребывание и обратную поездку в страну происхождения или проживания либо расходов на транзит в третью страну, которая предоставит разрешение на въезд, либо документ, подтверждающий возможность получения таких средств в соответствии с законодательством. Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша, должен иметь финансовые средства в размере не менее:

300 злотых, если запланированное пребывание не превышает 4 дней;

75 злотых за каждый день запланированного пребывания, если запланированное пребывание превышает 4 дня;

200 злотых на возвращение в Украину, если отсутствует приобретенный обратный билет;

или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

«Если вы продолжаете пользоваться небиометрическим паспортом, то при въезде в Польшу вы обязательно должны иметь действующую шенгенскую / польскую национальную визу либо действительное разрешение на проживание в Польше (карту побыту, карту резидента, электронный сертификат Diia.pl и т. п.) либо в любой другой стране Шенгенской зоны», — заявили в посольстве.

Также там добавили, что если человек потерял заграничный паспорт в стране, находящейся за пределами Шенгенской зоны, и хочет вернуться в Украину через Польшу (или другую страну Шенгенской зоны), ему необходимо:

Обратиться в консульское учреждение Украины в стране пребывания и получить удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый «белый паспорт»).

После этого обратиться в консульство Польши для получения визы на въезд в Польшу (страну транзита).

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