ВРУ отримує контроль над євроінтеграційними законами — Уряд має щоквартально звітувати про роботу

Уряд не може вести консультації з ЄС щодо текстів законів до другого читання без участі представників Парламенту.

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Курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі перейшов у фазу практичної імплементації. Після затвердження Національної програми адаптації законодавства до права ЄС (acquis ЄС), виникла потреба в оновленні внутрішньодержавних процедур.

Проєкт Постанови про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі має забезпечити не просто формальне виконання зобов'язань, а синхронізувати дії Парламенту та Уряду для успішного закриття переговорних кластерів.

Нова модель взаємодії Кабміну та Верховної Ради у євроінтеграційних законопроєктах

Запроваджується оновлений підхід до підготовки та супроводження євроінтеграційних законопроєктів, який передбачає більш тісну координацію між Кабінетом Міністрів України та профільними комітетами Верховної Ради.

Важливим елементом нової моделі є вимога до узгодженого опрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на імплементацію норм acquis ЄС. Відтепер уряд не лише готує проєкти нормативно-правових актів, а й взаємодіє з парламентськими комітетами на всіх основних етапах їх підготовки.

Посилення координації між гілками влади

Згідно з новими підходами, Кабінет Міністрів зобов’язаний оперативно інформувати керівництво Верховної Ради про результати консультацій та переговорів з інституціями Європейського Союзу, які стосуються підготовки євроінтеграційних законопроєктів.

Окремо передбачено механізм залучення парламенту до процесу підготовки фінальної редакції законопроєктів. Якщо уряд проводить консультації з ЄС щодо тексту документа, підготовленого до другого читання, він зобов’язаний залучати до цього процесу головний профільний комітет Верховної Ради.

Такий підхід має на меті забезпечити узгодженість законодавчих ініціатив із європейськими стандартами та мінімізувати ризики суттєвих змін у тексті законопроєкту без участі парламентського комітету.

Постанова запроваджує систему звітності, яка раніше мала факультативний характер. Щоквартально Уряд повинен подавати до Верховної Ради:

Звіт про виконання Національної програми адаптації (acquis ЄС). Звіт про поточний стан переговорів про членство в ЄС.

Будь-які зміни до Національної програми адаптації мають погоджуватися з уповноваженим представником ВРУ, функцію якого здійснює Голова Верховної Ради (або його заступники).

Проєкт Постанови вводить офіційне маркування законопроєктів спеціальною позначкою — «євроінтеграційний».

Автоматичне маркування проставляється Апаратом ВРУ на проєктах, внесених Кабміном на виконання Національної програми або її частин.

Для інших суб'єктів законодавчої ініціативи (депутатів) позначка проставляється лише за висновком профільного комітету, що оцінює відповідність міжнародно-правовим зобов'язанням.

Це маркування має не лише інформаційне, а й процедурне значення, виокремлюючи пріоритетні документи в загальному масиві законодавчих ініціатив.

Роль Апарату Верховної Ради та реалізація Дорожніх карт євроінтеграції

Постанова також визначає посилену адміністративну роль Апарату Верховної Ради України у забезпеченні ефективної координації євроінтеграційного законодавчого процесу.

Керівник Апарату ВРУ отримує повноваження щодо розподілу організаційних завдань між секретаріатами парламентських комітетів відповідно до ключових Дорожніх карт євроінтеграції. Йдеться, зокрема, про документи у сферах верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій та захисту прав національних меншин.

Таким чином формується централізований механізм адміністративного супроводу законодавчого процесу, орієнтованого на виконання зобов’язань України в межах євроінтеграційного курсу.

Окремо передбачено функцію Апарату як інформаційного хабу. Він забезпечує акумулювання, систематизацію та обробку даних, які надходять від Кабінету Міністрів України та міжнародних партнерів, що беруть участь у процесах євроінтеграції.

Також визначаються відповідальні секретаріати, які супроводжуватимуть роботу народних депутатів у складі переговорних груп з Європейським Союзом, забезпечуючи організаційно-аналітичну підтримку.

Окрему увагу приділено реалізації розділу ІІІ Дорожньої карти щодо функціонування парламентів у демократичній системі. Голова Верховної Ради України отримує право визначати порядок підготовки нормативно-правових актів для імплементації цієї складової.

Фактично це означає, що реформа парламентських процедур стає частиною ширшого євроінтеграційного процесу та повинна відповідати стандартам демократичного врядування, прийнятим у Європейському Союзі.

Таким чином, вперше законодавчо закріплюється механізм, за якого Уряд не може вести консультації з ЄС щодо текстів законів до другого читання без участі представників Парламенту.

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