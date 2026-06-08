За розголошення діагнозу пацієнта лікаря можуть оштрафувати на 68 тисяч гривень: що передбачає закон

За порушення лікарської таємниці передбачена відповідальність: від штрафу до обмеження волі.

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Інформація про стан здоров’я людини належить до найбільш чутливих персональних даних і перебуває під особливим захистом закону. Відомості про діагноз, результати обстежень, факт звернення до лікаря чи навіть окремі обставини особистого життя пацієнта не можуть вільно передаватися третім особам. Водночас українське законодавство передбачає низку винятків, коли медичні працівники мають право або зобов’язані розкрити таку інформацію. У яких випадках лікарська таємниця може бути розголошена та яка відповідальність передбачена за її незаконне поширення — далі в матеріалі.

Що належить до лікарської таємниці

Лікарська таємниця — це відомості про хворобу людини, медичне обстеження, огляд та їх результати, а також інформація про інтимні та сімейні сторони життя особи. Такі дані не мають права розголошувати медичні працівники та інші особи, яким вони стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків.

Пацієнт має право на збереження в таємниці інформації про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, встановлений діагноз та будь-які відомості, отримані під час медичного обстеження.

Хто має право отримувати інформацію про стан здоров’я

Закон визначає коло осіб, які можуть отримувати інформацію про стан здоров’я пацієнта.

Зокрема, повнолітня особа має право на достовірну та повну інформацію про власний стан здоров’я, а також на ознайомлення з медичними документами, що стосуються її лікування та обстеження.

Право на отримання інформації про стан здоров’я дитини або підопічного мають батьки, усиновлювачі, опікуни та піклувальники.

У разі смерті особи такі відомості можуть бути надані членам її сім’ї або іншим особам, які мають відповідні повноваження.

Коли лікар може розголосити медичну інформацію

Попри загальне правило про конфіденційність, законодавство передбачає випадки, коли розголошення медичної інформації допускається.

Медичні дані про пацієнта можуть бути передані:

за письмовою згодою самого пацієнта;

на підставі мотивованої вимоги органів дізнання, слідства, прокуратури, суду або санітарно-епідеміологічної служби;

якщо збереження лікарської таємниці створює суттєву загрозу життю чи здоров’ю самого пацієнта або інших осіб, зокрема у випадках небезпечних інфекційних захворювань;

під час залучення до лікування інших медичних спеціалістів, для яких така інформація є професійно необхідною.

Передача інформації про психічне здоров’я без згоди пацієнта

Окремі правила діють щодо відомостей про психічний стан людини та надання психіатричної допомоги.

Передача таких даних без згоди особи або її законного представника допускається для:

організації надання психіатричної допомоги особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад;

проведення досудового розслідування;

підготовки досудової доповіді щодо обвинуваченого;

розгляду справи судом на підставі письмового запиту слідчого, прокурора, суду або представника уповноваженого органу з питань пробації.

Яка відповідальність передбачена за розголошення лікарської таємниці

За незаконне поширення медичної інформації в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 132 Кримінального кодексу України, розголошення службовою особою закладу охорони здоров’я, медичним працівником або іншою особою відомостей про проведення обстеження на ВІЛ чи іншу небезпечну невиліковну інфекційну хворобу, а також інформації про результати такого обстеження, карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн), громадськими роботами до 240 годин, виправними роботами до двох років, пробаційним наглядом до трьох років або обмеженням волі на той самий строк. Також суд може позбавити винну особу права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.

Водночас стаття 145 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій така інформація стала відома у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки. У такому випадку покаранням може бути штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 000 грн), громадські роботи до 240 годин, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або виправні роботи строком до двох років.

Що варто знати пацієнтам

Право на медичну таємницю є одним із базових прав пацієнта. Водночас абсолютною така конфіденційність не є: у визначених законом випадках інформація про стан здоров’я може передаватися іншим особам або державним органам. Саме тому як пацієнтам, так і медичним працівникам важливо знати межі дозволеного розголошення та наслідки порушення встановлених законом правил.

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