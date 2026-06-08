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Чи можуть зобов’язати дітей платити аліменти батькам у Польщі — коли це реально можливо

10:16, 8 червня 2026
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Аліментний обов’язок поширюється на родичів по прямій лінії, тобто не лише на батьків щодо дітей, а й на дітей щодо батьків.
Чи можуть зобов’язати дітей платити аліменти батькам у Польщі — коли це реально можливо
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До консульського відділу Посольства України в Республіці Польща періодично надходять звернення щодо того, чи можуть повнолітні діти бути зобов’язані утримувати своїх батьків.

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І хоча у польському законодавстві така можливість дійсно передбачена, однак не є автоматичною.

Відповідно до Сімейного та опікунського кодексу Республіки Польща, аліментний обов’язок поширюється на родичів по прямій лінії — як від батьків до дітей, так і від дітей до батьків.

Суд оцінює як потреби батьків, так і реальні фінансові можливості дітей, включаючи наявність у них власної сім’ї, дітей на утриманні, стан здоров’я та інші істотні обставини.

Водночас сам факт спорідненості не означає автоматичного виникнення аліментного обов’язку. Відповідно до ст. 133 § 2 Кодексу, право на аліменти має особа, яка перебуває у стані нужденності (niedostatek), тобто не може самостійно забезпечити свої основні життєві потреби.

Відповідно до ст. 135 § 1 Кодексу, визначаючи обсяг аліментного обов’язку, суд враховує:

  • обґрунтовані потреби особи, яка претендує на аліменти;
  • майновий стан та доходи такої особи;
  • заробіткові та майнові можливості особи, від якої вимагається сплата аліментів.

Таким чином, кожна справа розглядається індивідуально, з урахуванням конкретних обставин.

Польське законодавство також передбачає запобіжники від зловживань: у виняткових випадках суд може застосовувати принципи суспільного співжиття при вирішенні спорів щодо аліментних зобов’язань.

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Польща діти аліменти Україна батьківські права

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