Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

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Соціальний захист військовослужбовців став одним із ключових напрямів державної політики під час воєнного стану, адже напряму впливає на обороноздатність країни та рівень соціальних гарантій для захисників України. З початку повномасштабного вторгнення система грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовцям зазнала суттєвих змін.

Станом на сьогодні грошове забезпечення — це не просто «зарплата», а комплекс із базової ставки, секторальних надбавок та компенсаційних пакетів, що залежать від інтенсивності бойових дій та стану здоров’я захисника. Проаналізуємо структуру цих виплат, спираючись на Закон № 2011-XII, Постанову КМУ № 168 та Наказ МОУ № 260.

Основне грошове забезпечення

Основою фінансового забезпечення військовослужбовця є грошове забезпечення, яке фактично виконує роль заробітної плати. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, вислуги років та умов проходження служби.

До постійних складових грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років. Саме ці виплати формують базову частину доходу військовослужбовця. Станом на 2026 рік мінімальний рівень грошового забезпечення військових становить 20 130 гривень.

Окрім базових виплат, військовослужбовці можуть отримувати змінні складові грошового забезпечення. До них належать надбавки за особливості проходження служби, розмір яких може сягати до 100% посадового окладу, доплати за роботу з державною таємницею, наукові ступені та вчені звання, а також щомісячні премії. При цьому розмір премії не може бути меншим за 10% посадового окладу.

Виплата здійснюється в поточному місяці за минулий одним платежем, без розподілу на аванс та основну частину.

Додаткові винагороди

Постановою КМУ № 168 передбачено систему стимулювання, яка залежить від місця виконання завдання та ступеня ризику.

100 000 гривень призначається за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення. Важливо, що ця сума зберігається за військовим на час стаціонарного лікування після поранення, а також у разі перебування у полоні чи інтернуванні.

70 000 гривень це нова накопичувальна виплата, що надається одноразово за кожні 30 сумарно обчислених днів виконання бойових завдань на першій лінії або в тилу ворога.

50 000 гривень передбачена для осіб, які виконують завдання у складі штабів угруповань військ та органів управління, що здійснюють оперативне керування підрозділами на передовій.

30 000 гривень виплачується за виконання спеціальних завдань поза зонами безпосередніх зіткнень, включаючи ППО об’єктів критичної інфраструктури, розмінування та інтенсивну підготовку в резерві Головнокомандувача.

Важливо: згідно з позицією ВП ВС від 7 травня 2026 року у справі № 280/8933/24, ці винагороди мають разовий характер, що виключає можливість нарахування на них компенсації за порушення строків виплати.

Одноразова грошова допомога (ОГД) при звільненні

Однією з найбільш захищених категорій військовослужбовців щодо отримання одноразової грошової допомоги є особи, звільнені зі служби за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Законодавство передбачає для них спеціальний порядок обчислення виплат залежно від виду проходження служби.

Для кадрових військовослужбовців та осіб, які проходили службу за контрактом, розмір одноразової грошової допомоги визначається з розрахунку 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.

Для мобілізованих військовослужбовців застосовується інша формула: 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний місяць служби. При цьому загальний розмір виплати не може бути меншим за 25% місячного грошового забезпечення.

Важливе значення для розрахунку має пільгове обчислення вислуги років. Час безпосередньої участі у бойових діях під час воєнного стану зараховується на пільгових умовах у співвідношенні один місяць служби за три. Таким чином, один рік участі в бойових діях може бути врахований як три роки вислуги, що суттєво впливає на розмір одноразової грошової допомоги.

Важливо: безпосередня участь у боях дозволяє рахувати вислугу як 1:3, що критично впливає на розмір одноразової грошової допомоги.

Під час визначення суми виплати до розрахункової бази включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, інші постійні щомісячні доплати та премія. Водночас додаткові винагороди, які виплачуються під час воєнного стану у розмірі 30, 50 або 100 тисяч гривень, тобто бойові до такої бази не включаються, оскільки мають тимчасовий характер і не належать до постійних складових грошового забезпечення.

На відміну від звільнення за власним бажанням чи за сімейними обставинами, при звільненні за станом здоров’я (на підставі висновку ВЛК про непридатність або обмежену придатність) ця допомога виплачується незалежно від тривалості загальної вислуги років, навіть якщо військовий прослужив менше ніж рік — у такому разі виплата розраховується пропорційно відпрацьованим місяцям.

Допомога при пораненні та інвалідності

Якщо поранення призвело до втрати працездатності, військовий отримує виплату, розмір якої прив’язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

При захисті Батьківщини: I група інвалідності — 400 ПМ; II група — 300 ПМ; III група — 250 ПМ.

Часткова втрата працездатності: Максимум 70 ПМ залежно від відсотка, встановленого МСЕК.

Які ще виплати обов'язково надаються при звільненні?

Окрім 50% вислуги, у день звільнення, виключення зі списків частини, військовому зобов'язані виплатити:

Грошове забезпечення за поточний місяць (пропорційно дням служби до дня виключення зі списків). Компенсацію за невикористані дні відпустки (як за поточний рік, так і за минулі роки, якщо вони не були використані, включаючи додаткові відпустки для УБД — 14 календарних днів на рік). Грошову компенсацію за неотримане речове майно (якщо військовослужбовець не забрав належну йому форму за формою довідки про речове забезпечення).

Виплата «без права на пенсію»

Якщо військовослужбовець звільняється за станом здоров'я, але не має права на пенсію за вислугу років, Постанова № Кабміну 393 передбачає додаткову гарантію.

За такими особами зберігається виплата щомісячної грошової допомоги в розмірі окладу за військовим званням протягом одного року з дня звільнення.

Умова призначення: звільнення за станом здоров'я без права на пенсію та наявність вислуги не менше 10 років (в окремих випадках, передбачених інструкціями відомств).

Соціальні гарантії в особливих випадках (Полон, смерть, зникнення)

Закон гарантує збереження виплат за тими, хто не може отримувати їх особисто через об’єктивні обставини.

Полон та зникнення: грошове забезпечення виплачується членам родини. Новацією є право військового скласти особисте розпорядження щодо того, кому саме і в яких частках мають надходити кошти у разі його захоплення в полон, або зникнення.

У разі загибелі: сім’я має право на виплату в розмірі 15 млн гривень. Також виплачується грошова допомога на проведення похорону та компенсація за всі невикористані дні відпусток за минулі роки, включаючи «ветеранські» відпустки.

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