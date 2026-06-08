У Польщі почали штрафувати батьків, діти яких їздять на електросамокатах без шоломів: які санкції передбачені

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності правил для дітей до 16 років, які користуються електросамокатами.

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У Європі продовжують посилювати правила безпеки для користувачів електросамокатів. У Польщі вже зафіксували перший випадок притягнення до відповідальності батьків через порушення нових вимог щодо використання захисних шоломів дітьми. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

Інцидент стався вже в перший день дії нових правил і привернув увагу на тлі дискусій в Україні, де також пропонують запровадити комплексне регулювання використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту.

Так, у місті Легниця правоохоронці вперше застосували нові правила щодо обов’язкового використання захисних шоломів дітьми на електросамокатах. Матір 14-річного хлопця оштрафували після того, як її син їхав без шолома.

Нові правила для дітей на електросамокатах у Польщі

Нові норми набули чинності 3 червня. Вони зобов’язують усіх осіб віком до 16 років використовувати захисні шоломи під час пересування, зокрема, на електросамокатах.

Як повідомила Міська комендатура поліції Легниці, порушення зафіксували вже в перший день дії нових правил.

На вулиці Пілсудського двоє 14-річних підлітків їхали на одному електросамокаті. Хлопці рухалися тротуаром, хоча поруч була велосипедна доріжка.

ДТП сталася в перший день дії нових вимог

За даними поліції, у певний момент підлітки на великій швидкості виїхали на пішохідний перехід, яким саме проїжджав легковий автомобіль. У результаті сталася дорожня пригода. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм.

Поліцейські встановили, що водій самоката порушив заборону на перевезення пасажирів на електросамокаті. Водночас пасажир не мав обов’язкового захисного шолома.

За це матір хлопця оштрафували на 50 злотих (близько 600 гривень). Максимальний штраф за таке порушення становить 100 злотих (близько 1200 гривень).

Щодо підлітка, який керував електросамокатом, правоохоронці підготували матеріали через перевезення пасажира та спричинення дорожньої пригоди. Документи передали до підрозділу у справах неповнолітніх.

Правила користування електросамокатами

У поліції Легниці наголосили, що використання захисного шолома та дотримання правил дорожнього руху під час керування електросамокатами допомагають запобігати аваріям і серйозним травмам.

Правоохоронці також нагадали, що в Польщі керувати електросамокатом, за окремими винятками, можуть особи від 13 років, які мають велосипедну картку або відповідне посвідчення водія.

В Україні готують нові правила для електросамокатів та іншого малого електротранспорту

Тема безпеки користування електросамокатами залишається актуальною і для України. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні», який пропонує комплексно врегулювати використання електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів, сігвеїв, гіробордів та іншого малого електротранспорту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», необхідність ухвалення такого закону пояснюється зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод за участю користувачів електросамокатів та інших подібних транспортних засобів.

Наразі в Україні немає спеціального закону, який би повністю регулював використання малого електротранспорту як окремої категорії транспортних засобів. Правове регулювання цієї сфери здійснюється переважно через загальні норми законодавства про дорожній рух та Правила дорожнього руху.

Які зміни пропонує законопроєкт №15284

Документ визначає малий електротранспорт як одно-, дво- або триколісні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою електродвигуна. До цієї категорії пропонується віднести електросамокати, моноколеса, електровелосипеди, сігвеї, гіроборди, гіроскутери та інші подібні засоби пересування.

Законопроєктом пропонується дозволити рух такого транспорту спеціально обладнаними велодоріжками, а також правою крайньою частиною тротуарів, пішохідних зон і зон відпочинку за умови надання переваги пішоходам.

Крім того, документ встановлює обмеження швидкості залежно від місця руху. Зокрема, максимальна швидкість може становити до 50 км/год на окремих велодоріжках, тоді як у місцях, де рухаються пішоходи, пропонується обмеження до 10 км/год.

Також користувачам малого електротранспорту пропонується заборонити керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Які штрафи можуть запровадити для користувачів електросамокатів

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1 «Порушення вимог щодо використання малого електротранспорту».

За перше порушення пропонується встановити штраф у розмірі 1700 гривень. За повторне порушення — штраф 3400 гривень із конфіскацією електротранспортного засобу. За третє та кожне наступне порушення може загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень і виправні роботи.

Окремо законопроєкт передбачає нові вимоги для компаній, які надають електросамокати в оренду. Зокрема, пропонується зобов’язати операторів прокату технічно обмежувати швидкість руху залежно від місця використання транспортного засобу.

В Україні також обговорюють техогляд і вікові обмеження для електросамокатів

Раніше «Судово-юридична газета» на тлі зростання кількості ДТП за участю електросамокатів порушила питання запровадження системи технічного контролю для такого транспорту за аналогією з автомобілями.

Зокрема, йшлося про можливість сертифікації під час продажу або проведення періодичного технічного огляду під час експлуатації. Такий контроль міг би охоплювати перевірку гальмівної системи, стану шин, світлових приладів, рами та акумуляторів.

Також обговорюється доцільність встановлення мінімального віку для керування електросамокатами на дорогах загального користування — наприклад, 14 або 16 років, як це вже передбачено для окремих категорій учасників дорожнього руху.

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