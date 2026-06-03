Через зростання ДТП правила для електросамокатів змінюють: керувати дозволять із 16 років

Пропонується запровадити вікові обмеження для користувачів електросамокатів — зокрема, керувати ними дозволять лише з 16 років.

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В Україні пропонують комплексно врегулювати правила використання електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів, сігвеїв, гіробордів та іншого малого електротранспорту. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні», необхідність якого пояснюється зростанням кількості ДТП за участі такого транспорту.

Наразі відсутній спеціальний закон, який би повністю регулював використання малого електротранспорту як окремої категорії. Правове регулювання цієї сфери здійснюється фрагментарно — через загальні норми законодавства про дорожній рух, Правила дорожнього руху та окремі закони, які лише частково визначають правовий статус таких засобів, однак не містять детальних правил їх експлуатації.

Що пропонується змінити

Законопроєкт визначає поняття малий електротранспорт як одно-, дво- або триколісні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою електричного двигуна (електричні самокати, моноколеса, електричні велосипеди, сігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо).

Згідно із законопроєктом пересування на малому електротранспорті дозволяється по спеціально обладнаних велодоріжках, а також по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів і зон відпочинку, де рухаються пішоходи, з обов’язковим наданням переваги пішоходам. На автомобільних дорогах рух дозволено виключно по спеціально обладнаних велодоріжках, при цьому забороняється виїзд на проїзну частину за відсутності такої інфраструктури та вихід за межі велодоріжки.

Швидкість малого електротранспорту встановлюється залежно від місця руху і не може перевищувати:

50 кілометрів на годину — при русі по спеціально обладнаних велодоріжках, що є елементом проїзної частини автомобільної дороги, а також по велодоріжках, які не межують із пішохідними зонами, тротуарами та зонами відпочинку, де рухаються пішоходи;

10 кілометрів на годину — при русі по велодоріжках, які не є елементом проїзної частини автомобільної дороги та межують із пішохідними зонами, тротуарами і зонами відпочинку, де рухаються пішоходи;

10 кілометрів на годину — при русі по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів і зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об’єктів.

Користувачам малого електротранспорту забороняється керувати ним у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Серед нововведень законопроєкт посилює вимоги компаній, які здають електросамокати та інший малий електротранспорт у прокат, повинні технічно обмежувати їх швидкість залежно від місця руху. Зокрема передбачається обмежити швидкість руху:

у місцях, де є пішоходи (тротуари, парки, пішохідні зони, велодоріжки поруч із ними) — самокат не зможе їхати швидше ніж 15 км/год;

на більш «відкритих» велодоріжках без пішоходів поруч — швидкість може бути вищою, але не більше 55 км/год.

Нагадаємо, також пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1 «Порушення вимог щодо використання малого електротранспорту», а також внести зміни до статті 127 КУпАП. За перше порушення передбачено штраф у розмірі 1700 грн. За повторне порушення — штраф 3400 грн із конфіскацією електротранспортного засобу. За третє та кожне наступне порушення — штраф 17000 грн і виправні роботи.

Раніше «Судово-юридична газета» на тлі зростання кількості ДТП за участю електросамокатів порушила питання запровадження для них системи технічного контролю за аналогією з автомобілями, зокрема через сертифікацію під час продажу або періодичний технічний огляд під час експлуатації. У випадку автомобілів такі механізми дозволяють перевіряти безпеку транспортного засобу перед виходом на ринок, а також контролювати його технічний стан у процесі використання. Натомість для електросамокатів подібна система відсутня: під час продажу вони можуть відповідати базовим технічним вимогам, однак подальший обов’язковий контроль їхнього стану не передбачений.

Водночас основні ризики виникають саме під час експлуатації — через зношення деталей або можливе втручання в конструкцію. У разі запровадження елементів технічного контролю для такого транспорту могли б перевірятися базові параметри безпеки, зокрема справність гальм, стан шин, робота світлових приладів, цілісність рами та стан акумулятора.

Крім того, у контексті підвищення безпеки порушувалося питання доцільності встановлення мінімального віку для керування електросамокатами на дорогах загального користування — наприклад, 14 або 16 років, як це вже передбачено для окремих категорій учасників дорожнього руху.

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