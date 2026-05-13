В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

В Україні на тлі зростання популярності електросамокатів та інших легких електричних транспортних засобів дедалі частіше фіксуються пов’язані з ними ризики на дорогах, зокрема збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Лише за 2025 рік таких аварій сталося 845 — це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. Такі дані надало Міністерство внутрішніх справ у відповіді на запит «Судово-юридичної газети».

За даними Національної поліції, у 2024 році було зареєстровано 503 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинули 12 осіб та 538 отримали травми. У 2025 році кількість інцидентів зросла до 845, у яких 19 загинуло, 912 — травмовано.

Водночас за перші три місяці 2026 року вже зафіксовано 94 такі ДТП, унаслідок яких загинули 2 особи та 107 були травмовані.

У сукупності ці дані свідчать, що використання легкого електротранспорту пов’язане з ризиками, оскільки він є повноцінним учасником дорожнього руху і за певних умов може становити небезпеку.

Водійське посвідчення для власників електросамокатів: що пропонуть

Раніше «Судово-юридична газета», писала, що в Україні зареєстровано петицію, в якій пропонується запровадити обов’язкове отримання посвідчення водія для користувачів електросамокатів. Ініціатива аргументується зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод, травмуванням пішоходів та поширенням небезпечних ситуацій у міському русі.

У зверненні йдеться, що користувачі електросамокатів часто рухаються пішохідними зонами на високій швидкості, виїжджають на проїжджу частину, допускають порушення правил дорожнього руху, а також нерідко перевозять по кілька осіб одночасно на одному транспортному засобі.

Авторка петиції пропонує поширити вимогу щодо наявності водійських прав на електросамокати, моноколеса та інші подібні засоби пересування, вважаючи це одним із способів зменшення кількості ДТП на дорогах.

Додамо, що 2023 року користувачі електросамокатів фактично прирівнювалися до пішоходів, що ускладнювало притягнення їх до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ситуація змінилася після набрання чинності Законом України № 2956-IX, яким було запроваджено поняття електричного колісного транспортного засобу. Це дало змогу правоохоронцям і судам чітко визначати статус таких учасників руху та розглядати їхні дії вже як дії водіїв із відповідною адміністративною або кримінальною відповідальністю.

Згідно із законом, легкі електричні транспортні засоби поділяються на дві категорії:

Перша — легкий персональний електричний транспорт із потужністю до 1000 Вт і швидкістю до 25 км/год, до якого належить більшість прокатних самокатів.

Друга — низькошвидкісний електричний транспорт із швидкістю 10–50 км/год і масою до 600 кг.

Водночас для таких транспортних засобів не передбачено обов’язкової реєстрації чи наявності посвідчення водія.

Водії електросамокатів — учасники дорожнього руху, а електросамокат — транспортний засіб

У поле зору «Судово-юридичної газети» неодноразово потрапляла судова практика щодо ДТП за участю електросамокатів.

Нагадаємо, Хмельницький апеляційний суд розглянув справу про притягнення водія електросамоката до адміністративної відповідальності. Чоловік керував електросамокатом Ninebot G30 Max. Патрульні зафіксували у нього ознаки сп’яніння — запах алкоголю, порушення мовлення та координації рухів, однак від медичного огляду він відмовився.

Суд першої інстанції визнав його винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та призначив штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. У апеляційній скарзі захист наполягав, що електросамокат не є механічним транспортним засобом, а тому підстав для відповідальності немає.

Апеляційний суд, переглянувши матеріали справи та відеозаписи, встановив, що чоловік рухався проїжджою частиною як водій електросамоката, який має ознаки транспортного засобу. Суд також послався на Закон № 2956-IX, яким електросамокати віднесено до транспортних засобів, та наголосив, що ст. 130 КУпАП не містить поділу за типами транспорту. У підсумку апеляційну скаргу відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Зокрема, у справі № 127/18419/22, яку розглядав Вінницький міський суд, йшлося про ДТП за участю неповнолітнього, який керував орендованим електросамокатом і здійснив наїзд на пішохода на тротуарі.

Суд встановив, що підліток рухався тротуаром та допустив наїзд на жінку. Унаслідок цього потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Експертиза підтвердила порушення Правил дорожнього руху, зокрема заборону руху транспортних засобів тротуарами та обов’язок водія бути уважним і не створювати небезпеки для пішоходів. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Також було ухвалено стягнення майнової та моральної шкоди на користь потерпілої в розмірі близько 159 тис. грн.

Попри те, що закон визнав самокати транспортними засобами, вимоги щодо водійських посвідчень та реєстрації для них досі відсутні. Статистика смертності та травматизму свідчить, що саморегулювання цієї сфери не забезпечує належного рівня безпеки. Подальше ігнорування необхідності навчання користувачів та запровадження базових регуляторних вимог може призвести до зростання кількості трагедій як на дорогах, так і на тротуарах.

