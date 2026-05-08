В Україні пропонують зобов’язати користувачів електросамокатів отримувати посвідчення водія

На відміну від автомобілів і мотоциклів, для електросамокатів посвідчення водія зараз не обов’язкове.

В Україні зареєстрували петицію із закликом зобов’язати користувачів електросамокатів отримувати посвідчення водія. Авторка звернення вважає, що через стрімке поширення електросамокатів зростає кількість ДТП, травм пішоходів та небезпечних ситуацій на дорогах.

Станом на 8 травня петиція №41/009736-26еп набрала 158 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишилося 76 днів.

У тексті петиції зазначається, що користувачі електросамокатів часто пересуваються пішохідними зонами на високій швидкості, виїжджають на проїжджу частину, порушують правила дорожнього руху та перевозять по кілька людей на одному транспортному засобі.

Авторка пропонує зобов’язати власників і користувачів електросамокатів, моноколіс та інших подібних транспортних засобів отримувати водійські права, аби зменшити кількість нещасних випадків.

Водночас наразі в Україні для керування більшістю електросамокатів посвідчення водія не є обов’язковим.

Як зараз закон визначає електросамокати

Як наголошувала «Судово-юридична газета», трімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту. На цьому тлі почастішали випадки наїздів на пішоходів, а найбільш вразливою категорією залишаються діти.

Черговим підтвердженням критичності ситуації став випадок, що нещодавно трапився у центрі Львова. Підліток, рухаючись на електросамокаті, скоїв наїзд на 2-річну дитину, яку внаслідок отриманих травм було госпіталізовано. Ця подія — черговий приклад відсутності належної інфраструктури, нехтування правилами та правової неврегульованості.

До 2023 року водії електросамокатів взагалі прирівнювалися до пішоходів, що ускладнювало їх притягнення до відповідальності. Ситуація змінилася з набранням чинності Законом України №2956-IX, який ввів офіційне поняття електричного колісного транспортного засобу. Законодавчі зміни дозволили правоохоронцям та судам чітко кваліфікувати дії самокатників як водіїв, що підлягають адміністративному та кримінальному покаранню за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом №2956-IX, легкі електричні транспортні засоби поділяються на дві категорії:

— легкий персональний електричний транспортний засіб: потужність до 1000 Вт, швидкість до 25 км/год. До цієї категорії належать майже всі прокатні самокати;

— низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: швидкість 10–50 км/год, маса до 600 кг.

Важливо, що для кваліфікації самоката як транспортного засобу не обов'язкова наявність номерного знака чи водійського посвідчення. Більше того, Верховний Суд 15 березня 2023 року у справі №127/5920/22 встановив, що використання електросамоката є діяльністю, що створює підвищену небезпеку, оскільки він приводиться в рух двигуном. А особи, що керують електросамокатами, електроскутерами, електровелосипедами та гіроскутерами, є водіями і зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху.

Яка відповідальність загрожує водіям електросамокатів

Найбільш поширеною залишається практика притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Так, у справі №756/14542/25 Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про притягнення водія електросамоката до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння. До порушника застосували штраф у розмірі 17 тисяч грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Суд відхилив аргументи захисту про те, що електросамокат із потужністю до 3 кВт не є транспортним засобом у розумінні КУпАП. Суд зазначив, що стаття 130 КУпАП охоплює будь-які транспортні засоби, а не лише окремі їх категорії.

Відмова від огляду також є підставою для відповідальності. У справі №686/24547/25 Хмельницький апеляційний суд підтвердив правомірність штрафу та позбавлення права керування щодо особи, яка керувала електросамокатом та відмовилася від проходження огляду на стан сп’яніння.

Суд наголосив, що особа, яка керує самокатом, є водієм транспортного засобу у розумінні КУпАП, а відмова від огляду прирівнюється до керування у стані сп’яніння.

Водночас позбавлення прав застосовується навіть до осіб, які на момент ДТП взагалі не мали водійського посвідчення — це превентивний захід, що забороняє їм отримувати права у майбутньому протягом строку стягнення.

ДТП, кримінальна відповідальність та проблема неповнолітніх

У разі наїзду з тяжкими наслідками, такими як травми середньої тяжкості або смерть, настає кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил.

Вінницький міський суд 20 березня 2023 року у справі №127/18419/22 виніс вирок у справі про ДТП за участю неповнолітнього, який керував орендованим електросамокатом і здійснив наїзд на пішохода на тротуарі.

Суд встановив, що неповнолітній рухався на електросамокаті по тротуару, де допустив наїзд на жінку. Внаслідок інциденту потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Під час розгляду справи було проведено експертизу, яка підтвердила порушення водієм вимог Правил дорожнього руху.

Суд визнав особу винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Окремо суд ухвалив рішення про стягнення майнової та моральної шкоди на користь потерпілої у розмірі близько 159 тисяч грн.

Окремою проблемою залишається участь у дорожньому русі неповнолітніх. Малолітні особи до 14 років не несуть відповідальності, оскільки за них відповідають батьки, якщо не доведуть, що належно виховували дитину. Неповнолітні віком від 14 до 18 років відповідають за завдану шкоду самостійно, а за відсутності у них майна додаткову відповідальність несуть батьки.

Суди також наголошують, що навіть якщо електросамокат не класифікується як механічний транспортний засіб через обмежену швидкість і потужність, особа, яка ним керує, все одно є учасником дорожнього руху та зобов’язана дотримуватися Правил дорожнього руху.

