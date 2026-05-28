Кабмін оновив правила роботи з трофейним військовим майном

Уряд врегулював механізм передачі та використання трофейного військового майна.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про оновлення правил роботи з військовим майном, яке є трофейним. Зміни визначають чіткий порядок його передачі та створюють правові умови для ефективного використання в інтересах оборони та міжнародної співпраці.

Документ встановлює, у яких випадках таке майно може передаватися та як саме це відбувається. Також передбачено можливість експорту трофейного озброєння і техніки державними замовниками в межах міжнародних договорів України без додаткових процедур отримання повноважень.

«Ми створюємо зрозумілу систему, яка дозволяє швидко приймати рішення щодо використання трофейного майна. Це дає можливість ефективно залучати його до потреб оборони, а також використовувати для розвитку виробництва, ремонту і модернізації техніки. Окремо відкриваємо більше можливостей для міжнародної взаємодії у сфері безпеки», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Реалізація рішення дозволить прискорити залучення такого майна в оборонні процеси, посилити виробничі спроможності та розширити співпрацю з міжнародними партнерами.

