Фінансові агенти мають подати звіт до 1 липня: що вимагає ДПС за FATCA та CRS
15:04, 28 травня 2026
Державна податкова служба нагадує про щорічний обов’язок фінансових агентів подавати звітність у межах міжнародних угод FATCA та CRS.
Фінансові агенти зобов’язані щороку до 1 липня до 00:00 за київським часом подати до Державної податкової служби звіт про підзвітні рахунки.
У ДПС пояснюють, що така звітність подається в межах виконання двох міжнародних механізмів обміну податковою інформацією:
- угоди FATCA — між урядами України та США, яка спрямована на забезпечення дотримання податкового законодавства та виконання положень американського закону «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»;
- багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS).
Куди звертатися за роз’ясненнями
У разі виникнення питань щодо виконання вимог законодавства в межах FATCA та CRS Державна податкова служба відкрила спеціалізовані електронні канали для консультацій:
- з питань FATCA: [email protected];
- з питань CRS: [email protected].
