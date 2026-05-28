Фінансові агенти мають подати звіт до 1 липня: що вимагає ДПС за FATCA та CRS

15:04, 28 травня 2026
Державна податкова служба нагадує про щорічний обов’язок фінансових агентів подавати звітність у межах міжнародних угод FATCA та CRS.
Фінансові агенти зобов’язані щороку до 1 липня до 00:00 за київським часом подати до Державної податкової служби звіт про підзвітні рахунки.

У ДПС пояснюють, що така звітність подається в межах виконання двох міжнародних механізмів обміну податковою інформацією:

  • угоди FATCA — між урядами України та США, яка спрямована на забезпечення дотримання податкового законодавства та виконання положень американського закону «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»;
  • багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS).

Куди звертатися за роз’ясненнями

У разі виникнення питань щодо виконання вимог законодавства в межах FATCA та CRS Державна податкова служба відкрила спеціалізовані електронні канали для консультацій:

