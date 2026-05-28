  1. В Украине

Финансовые агенты должны подать отчет до 1 июля: что требует ГНС в рамках FATCA и CRS

15:04, 28 мая 2026
Государственная налоговая служба напоминает о ежегодной обязанности финансовых агентов подавать отчетность в рамках международных соглашений FATCA и CRS.
Финансовые агенты обязаны ежегодно до 1 июля до 00:00 по киевскому времени подать в Государственную налоговую службу отчет о подлежащих отчетности счетах.

В ГНС поясняют, что такая отчетность подается в рамках выполнения двух международных механизмов обмена налоговой информацией:

  • соглашения FATCA — между правительствами Украины и США, направленного на обеспечение соблюдения налогового законодательства и выполнения положений американского закона «О налоговых требованиях к иностранным счетам»;
  • многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS).

Куда обращаться за разъяснениями

В случае возникновения вопросов относительно выполнения требований законодательства в рамках FATCA и CRS Государственная налоговая служба открыла специализированные электронные каналы для консультаций:

