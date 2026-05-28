Обыск служебного кабинета не требует разрешения следственного судьи как для жилья – суд

КУС ВС указал, что служебное помещение не относится к сфере приватности, защищенной статьями 233 и 235 УПК от необоснованного вмешательства государственных органов в сферу конфиденциальности лица.

По делу суды первой и апелляционной инстанций признали лицо виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В кассационной жалобе защитник утверждал, что обыск служебного кабинета был проведен незаконно — без постановления следственного судьи и без согласия владельца помещения.

Однако КУС ВС оставил решения предыдущих инстанций без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что апелляционный суд пришел к убедительному выводу, что на служебный кабинет обвиняемого не распространялись гарантии от вмешательства в частную жизнь, предусмотренные Конституцией Украины и нормами УПК.

По общему правилу осмотр или обыск жилья или иного владения лица осуществляется на основании постановления следственного судьи. Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения такого постановления войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения. В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан неотложно после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

Требование получить разрешение на обыск при отсутствии добровольного согласия лица касается только жилья или иного владения лица, что следует из толкования статей 233, 235 УПК. Указанные нормы закона защищают лицо от необоснованного вмешательства государственных органов в сферу его приватности, на которую лицо вправе рассчитывать в своем жилье или ином владении.

Служебный кабинет сам по себе не может считаться жильем или иным владением, доступ к которому определяет исключительно его владелец. Служебное помещение предоставляется для выполнения служебных обязанностей, и доступ к нему определяется иным регулированием, которое основывается на соображениях, не связанных с защитой приватности лиц, которым такое служебное помещение предоставлено.

Постановление коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 2 апреля по делу № 404/2286/21 (производство № 51-2758км25).

