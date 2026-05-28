  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Обыск служебного кабинета не требует разрешения следственного судьи как для жилья – суд

15:03, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КУС ВС указал, что служебное помещение не относится к сфере приватности, защищенной статьями 233 и 235 УПК от необоснованного вмешательства государственных органов в сферу конфиденциальности лица.
Обыск служебного кабинета не требует разрешения следственного судьи как для жилья – суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд указал, что требование получить разрешение на обыск при отсутствии добровольного согласия лица касается только жилья или иного владения лица, что следует из толкования статей 233, 235 УПК. Указанные нормы закона защищают лицо от необоснованного вмешательства государственных органов в сферу его приватности, на которую лицо вправе рассчитывать в своем жилье или ином владении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Служебный кабинет сам по себе не может считаться жильем или иным владением, доступ к которому определяет исключительно его владелец.

Служебное помещение предоставляется для выполнения служебных обязанностей, и доступ к нему определяется иным регулированием, которое основывается на соображениях, не связанных с защитой приватности лиц, которым такое служебное помещение предоставлено.

По делу суды первой и апелляционной инстанций признали лицо виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В кассационной жалобе защитник утверждал, что обыск служебного кабинета был проведен незаконно — без постановления следственного судьи и без согласия владельца помещения.

Однако КУС ВС оставил решения предыдущих инстанций без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что апелляционный суд пришел к убедительному выводу, что на служебный кабинет обвиняемого не распространялись гарантии от вмешательства в частную жизнь, предусмотренные Конституцией Украины и нормами УПК.

По общему правилу осмотр или обыск жилья или иного владения лица осуществляется на основании постановления следственного судьи. Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения такого постановления войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения. В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан неотложно после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

Требование получить разрешение на обыск при отсутствии добровольного согласия лица касается только жилья или иного владения лица, что следует из толкования статей 233, 235 УПК. Указанные нормы закона защищают лицо от необоснованного вмешательства государственных органов в сферу его приватности, на которую лицо вправе рассчитывать в своем жилье или ином владении.

Служебный кабинет сам по себе не может считаться жильем или иным владением, доступ к которому определяет исключительно его владелец. Служебное помещение предоставляется для выполнения служебных обязанностей, и доступ к нему определяется иным регулированием, которое основывается на соображениях, не связанных с защитой приватности лиц, которым такое служебное помещение предоставлено.

Постановление коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 2 апреля по делу № 404/2286/21 (производство № 51-2758км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Верховный Суд обыск судебная практика следственный судья трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]