ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

Вопрос подачи транспортной отчетности в территориальные центры комплектования и социальной поддержки долгое время оставался для большинства предприятий формальностью, о которой нередко даже не вспоминали годами. Особенно это касалось компаний, которые фактически не имели автомобилей, спецтехники или не осуществляли активной хозяйственной деятельности.

Однако в условиях военного положения практика резко изменилась. ТЦК начали активнее проверять выполнение военно-транспортной обязанности и налагать штрафы за непредоставление сведений о транспортных средствах. И главный парадокс новой практики заключается в том, что штрафы сегодня получают даже компании без какого-либо транспорта.

Какая обязанность возложена на бизнес

Военно-транспортная обязанность регулируется прежде всего:

— Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

— Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1921 от 28 декабря 2000 года.

Именно эти акты предусматривают обязанность предприятий, учреждений и организаций подавать в ТЦК информацию о наличии и техническом состоянии транспортных средств.

Согласно п. 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением КМУ от 28.12.2000 № 1921, руководители предприятий подают в ТЦК и СП ведомость о транспортных средствах дважды в год — до 20 июня и до 20 декабря.

Новый подход заключается в том, что сама обязанность подать информацию существует независимо от того, есть ли у предприятия транспорт. Иными словами, даже отсутствие автомобилей необходимо отдельно подтверждать путем подачи нулевого отчета.

За нарушение этой обязанности ТЦК применяют штраф, предусмотренный ст. 210-1 КУоАП — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

После изменений, внесенных Законом №3696-IX, штрафы за нарушение мобилизационного законодательства существенно выросли. Именно этим законом статью 210-1 КУоАП изложили в новой редакции и усилили ответственность за нарушения воинского учета и мобилизационных обязанностей.

В настоящее время в условиях особого периода часть 3 статьи 210-1 КУоАП предусматривает для должностных лиц штраф от 34 000 до 59 500 грн.

То есть если раньше неподача транспортной отчетности часто воспринималась как формальность, то теперь даже неподача «нулевого» отчета может стоить компании почти 60 тыс. грн.

Почему возник конфликт между бизнесом и ТЦК

Проблема заключается в том, что значительная часть предприятий долгое время даже не подозревала о необходимости подачи «нулевой» отчетности.

Особенно это касается:

— новосозданных компаний;

— малого бизнеса;

— предприятий без автопарка;

— компаний, которые фактически не ведут деятельность.

Бизнес исходил из практической логики, что если транспорт отсутствует, то и военно-транспортная обязанность фактически не возникает.

Однако ТЦК начали исходить из формального подхода, что обязанность заключается не только в передаче информации о транспорте, но и в самой подаче отчетности как таковой. Именно поэтому даже полное отсутствие техники не освобождает от необходимости направить соответствующие сведения в ТЦК.

Суд подтверждает: даже без транспорта нужно отчитываться

«Судебно-юридическая газета» анализировала одно из наиболее показательных решений последнего времени по делу №158/728/26, которое рассмотрел Восьмой апелляционный административный суд. Суд подтвердил правомерность штрафа в 34 тыс. грн за непредоставление сведений в ТЦК о транспортных средствах, технике и работниках. При этом предприятие фактически не осуществляло деятельность, не имело транспорта и персонала.

Суд пришел к выводу, что пункт 15 Положения о военно-транспортной обязанности устанавливает безусловную обязанность подачи информации в ТЦК дважды в год — независимо от фактического наличия транспортных средств или ведения хозяйственной деятельности.

Фактически суд прямо поддержал концепцию «нулевой» отчетности. То есть даже если компания не имеет ни одного автомобиля, она все равно должна официально сообщить об этом ТЦК.

Могут ли штрафы отменяться из-за нарушений процедуры

Судебная практика, в частности по делу № 552/6828/25, свидетельствует, что суды продолжают достаточно тщательно оценивать соблюдение ТЦК процессуальных гарантий при привлечении лиц к ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Среди оснований для отмены штрафов — ненадлежащее уведомление лица о рассмотрении дела, отсутствие надлежащих доказательств правонарушения, ошибки в квалификации и нарушение сроков привлечения к ответственности.

Несмотря на более жесткий подход к выполнению мобилизационных обязанностей, ТЦК обязаны соблюдать требования КУоАП и гарантировать право лица на защиту, а именно на:

— надлежащее оформление протоколов;

— правильную квалификацию правонарушения;

— четкое определение нарушенной нормы;

— соблюдение сроков привлечения к ответственности;

— надлежащее уведомление лица о рассмотрении дела.

Поэтому процессуальные нарушения и в дальнейшем могут быть основанием для отмены штрафов.

Что стоит сделать бизнесу уже сейчас

С учетом новой судебной практики предприятиям стоит пересмотреть подход к выполнению военно-транспортной обязанности. Даже если компания не имеет автомобилей, техники или работников, безопаснее подать в ТЦК нулевую ведомость с прочерками или указанием отсутствия транспорта.

Юристам и руководителям компаний также стоит:

— проверить, подавалась ли Ведомость о транспорте в предыдущие периоды;

— сохранять доказательства подачи отчетности (отметки ТЦК, почтовые квитанции, описи вложения);

— контролировать сроки подачи — до 20 июня и до 20 декабря;

— в случае получения штрафа проверять соблюдение ТЦК сроков привлечения к ответственности и процессуальных требований КУоАП;

— оценивать, есть ли основания для обжалования штрафа с учетом характера правонарушения и права на защиту.

Таким образом, в условиях военного положения логика «нет машин — нет обязанности» больше не работает для бизнеса. А формальное игнорирование транспортной отчетности в условиях военного положения все чаще превращается в реальный риск получить штраф в десятки тысяч гривен.

