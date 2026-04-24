Предприятия должны отчитаться в ТЦК о транспорте, даже если его нет — иначе штраф 34 тысячи грн

Даже новосозданные компании без техники и работников обязаны подать «нулевой» отчет в ТЦК — подтвердил апелляционный суд.

Восьмой апелляционный административный суд подтвердил: даже если предприятие не имеет никакой техники и фактически не ведет деятельность, его руководитель обязан подавать информацию в ТЦК и СП. Иначе — административная ответственность.

В деле, которое рассмотрел суд, руководитель новосозданного общества пытался отменить штраф в 34 тыс. грн за непредставление таких сведений. Он настаивал, что предприятие существовало всего месяц, не имело транспорта и работников, а следовательно не должно было отчитываться. Однако суды обеих инстанций пришли к противоположному выводу: обязанность подачи информации является общей, не зависит от фактической деятельности и должна выполняться даже при отсутствии объекта отчетности.

Обстоятельства дела № 158/728/26

Руководителя новосозданного общества привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУпАП. Основанием стало непредставление до 20 декабря 2025 года информации в ТЦК и СП о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о работниках, которые на них работают.

Постановлением территориального центра комплектования и социальной поддержки на руководителя как должностное лицо наложен штраф в размере 34 000 грн.

Истец обжаловал постановление, указывая, что предприятие зарегистрировано лишь в ноябре 2025 года, фактически не осуществляло деятельность, не имело транспортных средств и работников, а следовательно не было обязано подавать соответствующую информацию.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего истец подал апелляционную жалобу.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и исходил из системного применения норм законодательства о мобилизационной подготовке.

Суд указал, что обязанность руководителей предприятий подавать информацию в ТЦК и СП установлена пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности и подлежит исполнению дважды в год — до 20 июня и 20 декабря. Эта обязанность не ставится в зависимость от наличия транспортных средств или фактической деятельности предприятия.

Коллегия судей отдельно подчеркнула, что при отсутствии техники или работников руководитель обязан подать соответствующую информацию с указанием нулевых показателей. Непредставление таких сведений образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУпАП, которая имеет бланкетный характер и отсылает к специальному законодательству в сфере мобилизации.

Доводы апеллянта о недавней регистрации предприятия суд признал необоснованными, поскольку это обстоятельство не освобождает руководителя от обязанности соблюдать установленные сроки и требования законодательства в условиях особого периода.

Ссылки на письмо Министерства обороны суд не учел, поскольку соответствующий документ не был представлен в материалы дела, а приведенная информация не соответствовала требованиям относимости и допустимости доказательств.

Вывод суда

Апелляционный суд установил, что постановление о привлечении к административной ответственности вынесено уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП, а вина руководителя как субъекта правонарушения подтверждается материалами дела.

Санкция применена в пределах, определенных частью 3 статьи 210-1 КУпАП, а процедура привлечения к ответственности соответствует требованиям законодательства.

В результате апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

