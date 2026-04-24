Предприятия должны отчитаться в ТЦК о транспорте, даже если его нет — иначе штраф 34 тысячи грн
Восьмой апелляционный административный суд подтвердил: даже если предприятие не имеет никакой техники и фактически не ведет деятельность, его руководитель обязан подавать информацию в ТЦК и СП. Иначе — административная ответственность.
В деле, которое рассмотрел суд, руководитель новосозданного общества пытался отменить штраф в 34 тыс. грн за непредставление таких сведений. Он настаивал, что предприятие существовало всего месяц, не имело транспорта и работников, а следовательно не должно было отчитываться. Однако суды обеих инстанций пришли к противоположному выводу: обязанность подачи информации является общей, не зависит от фактической деятельности и должна выполняться даже при отсутствии объекта отчетности.
Обстоятельства дела № 158/728/26
Руководителя новосозданного общества привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУпАП. Основанием стало непредставление до 20 декабря 2025 года информации в ТЦК и СП о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о работниках, которые на них работают.
Постановлением территориального центра комплектования и социальной поддержки на руководителя как должностное лицо наложен штраф в размере 34 000 грн.
Истец обжаловал постановление, указывая, что предприятие зарегистрировано лишь в ноябре 2025 года, фактически не осуществляло деятельность, не имело транспортных средств и работников, а следовательно не было обязано подавать соответствующую информацию.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего истец подал апелляционную жалобу.
Позиция апелляционного суда
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и исходил из системного применения норм законодательства о мобилизационной подготовке.
Суд указал, что обязанность руководителей предприятий подавать информацию в ТЦК и СП установлена пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности и подлежит исполнению дважды в год — до 20 июня и 20 декабря. Эта обязанность не ставится в зависимость от наличия транспортных средств или фактической деятельности предприятия.
Коллегия судей отдельно подчеркнула, что при отсутствии техники или работников руководитель обязан подать соответствующую информацию с указанием нулевых показателей. Непредставление таких сведений образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУпАП, которая имеет бланкетный характер и отсылает к специальному законодательству в сфере мобилизации.
Доводы апеллянта о недавней регистрации предприятия суд признал необоснованными, поскольку это обстоятельство не освобождает руководителя от обязанности соблюдать установленные сроки и требования законодательства в условиях особого периода.
Ссылки на письмо Министерства обороны суд не учел, поскольку соответствующий документ не был представлен в материалы дела, а приведенная информация не соответствовала требованиям относимости и допустимости доказательств.
Вывод суда
Апелляционный суд установил, что постановление о привлечении к административной ответственности вынесено уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП, а вина руководителя как субъекта правонарушения подтверждается материалами дела.
Санкция применена в пределах, определенных частью 3 статьи 210-1 КУпАП, а процедура привлечения к ответственности соответствует требованиям законодательства.
В результате апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.
