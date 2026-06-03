Судью Евгения Грищенко отстранили от осуществления правосудия после решения Дисциплинарной палаты ВСП
Судья Донецкого окружного административного суда Евгений Грищенко временно отстранен от осуществления правосудия после решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Как сообщили в ВСП, 3 июня Третья Дисциплинарная палата приняла решение применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Законом Украины «О Высшем совете правосудия», в случае принятия такого решения судья отстраняется от осуществления правосудия.
Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.
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