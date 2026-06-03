Судью Евгения Грищенко отстранили от осуществления правосудия после решения Дисциплинарной палаты ВСП

Судью Донецкого окружного административного суда Евгения Грищенко отстранили от осуществления правосудия.

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Судья Донецкого окружного административного суда Евгений Грищенко временно отстранен от осуществления правосудия после решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как сообщили в ВСП, 3 июня Третья Дисциплинарная палата приняла решение применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Законом Украины «О Высшем совете правосудия», в случае принятия такого решения судья отстраняется от осуществления правосудия.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

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