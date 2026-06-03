Суддю Євгена Грищенка відсторонили від здійснення правосуддя після рішення Дисциплінарної палати ВРП

Суддю Донецького окружного адмінсуду Євгена Грищенка відсторонено від здійснення правосуддя.

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Суддю Донецького окружного адміністративного суду Євгена Грищенка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя після рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як повідомили у ВРП, 3 червня Третя Дисциплінарна палата ухвалила рішення застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя», у разі ухвалення такого рішення суддя відстороняється від здійснення правосуддя.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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