Суддю Євгена Грищенка відсторонили від здійснення правосуддя після рішення Дисциплінарної палати ВРП
Суддю Донецького окружного адміністративного суду Євгена Грищенка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя після рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Як повідомили у ВРП, 3 червня Третя Дисциплінарна палата ухвалила рішення застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя», у разі ухвалення такого рішення суддя відстороняється від здійснення правосуддя.
Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
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