Имущество, жилье и алименты — что можно оговорить в брачном договоре
Специалисты Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины напоминают, что брачный договор – это не проявление недоверия между супругами, а форма ответственного подхода к семейной жизни, взаимного уважения и заблаговременного урегулирования важных имущественных вопросов.
В соответствии со статьями 92-103 Семейного кодекса Украины, брачный договор могут заключить как лица, подавшие заявление о государственной регистрации брака, так и супруги, уже состоящие в браке.
Такой договор позволяет определить имущественные права и обязанности сторон, согласовать порядок использования имущества, его раздела и урегулировать другие имущественные вопросы.
Брачный договор дает возможность:
- определить правовой режим имущества супругов;
- установить порядок раздела имущества, в частности в случае расторжения брака;
- определить правила пользования жильем;
- закрепить имущественные права и обязанности супругов как родителей;
- урегулировать вопрос материального содержания одного из супругов.
В то же время законодательство устанавливает ряд ограничений. Согласно статье 93 Семейного кодекса Украины, брачный договор не может:
- регулировать личные отношения между супругами или между родителями и детьми;
- уменьшать объем прав ребенка;
- ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение;
- передавать в собственность имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, в частности недвижимость.
В Минюсте также отмечают, что в соответствии со статьёй 94 Семейного кодекса Украины брачный договор обязательно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
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