Имущество, жилье и алименты — что можно оговорить в брачном договоре

Закон позволяет супругам определить правила пользования имуществом, его раздела и финансовых обязательств.

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Специалисты Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины напоминают, что брачный договор – это не проявление недоверия между супругами, а форма ответственного подхода к семейной жизни, взаимного уважения и заблаговременного урегулирования важных имущественных вопросов.

В соответствии со статьями 92-103 Семейного кодекса Украины, брачный договор могут заключить как лица, подавшие заявление о государственной регистрации брака, так и супруги, уже состоящие в браке.

Такой договор позволяет определить имущественные права и обязанности сторон, согласовать порядок использования имущества, его раздела и урегулировать другие имущественные вопросы.

Брачный договор дает возможность:

определить правовой режим имущества супругов;

установить порядок раздела имущества, в частности в случае расторжения брака;

определить правила пользования жильем;

закрепить имущественные права и обязанности супругов как родителей;

урегулировать вопрос материального содержания одного из супругов.

В то же время законодательство устанавливает ряд ограничений. Согласно статье 93 Семейного кодекса Украины, брачный договор не может:

регулировать личные отношения между супругами или между родителями и детьми;

уменьшать объем прав ребенка;

ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение;

передавать в собственность имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, в частности недвижимость.

В Минюсте также отмечают, что в соответствии со статьёй 94 Семейного кодекса Украины брачный договор обязательно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

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