Майно, житло і аліменти – що можна прописати у шлюбному договорі
Фахівці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України нагадують, що шлюбний договір є не проявом недовіри між подружжям, а формою відповідального підходу до сімейного життя, взаємної поваги та завчасного врегулювання важливих майнових питань.
Відповідно до статей 92-103 Сімейного кодексу України, шлюбний договір можуть укласти як особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, так і подружжя, яке вже перебуває у шлюбі.
Такий договір дозволяє визначити майнові права та обов’язки сторін, погодити порядок використання майна, його поділу та врегулювати інші майнові питання.
Шлюбний договір дає можливість:
- визначити правовий режим майна подружжя;
- встановити порядок поділу майна, зокрема у разі розірвання шлюбу;
- визначити правила користування житлом;
- закріпити майнові права та обов’язки подружжя як батьків;
- врегулювати питання матеріального утримання одного з подружжя.
Водночас законодавство встановлює низку обмежень. Згідно зі статтею 93 Сімейного кодексу України, шлюбний договір не може:
- регулювати особисті відносини між подружжям або між батьками та дітьми;
- зменшувати обсяг прав дитини;
- ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище;
- передавати у власність майно, право на яке підлягає державній реєстрації, зокрема нерухомість.
У Мін’юсті також наголошують, що відповідно до статті 94 Сімейного кодексу України шлюбний договір обов’язково укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
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