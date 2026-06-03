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Майно, житло і аліменти – що можна прописати у шлюбному договорі

14:29, 3 червня 2026
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Закон дозволяє подружжю визначити правила користування майном, його поділу та фінансових зобов’язань.
Майно, житло і аліменти – що можна прописати у шлюбному договорі
Фото з відкритих джерел
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Фахівці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України нагадують, що шлюбний договір є не проявом недовіри між подружжям, а формою відповідального підходу до сімейного життя, взаємної поваги та завчасного врегулювання важливих майнових питань.

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Відповідно до статей 92-103 Сімейного кодексу України, шлюбний договір можуть укласти як особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, так і подружжя, яке вже перебуває у шлюбі.

Такий договір дозволяє визначити майнові права та обов’язки сторін, погодити порядок використання майна, його поділу та врегулювати інші майнові питання.

Шлюбний договір дає можливість:

  • визначити правовий режим майна подружжя;
  • встановити порядок поділу майна, зокрема у разі розірвання шлюбу;
  • визначити правила користування житлом;
  • закріпити майнові права та обов’язки подружжя як батьків;
  • врегулювати питання матеріального утримання одного з подружжя.

Водночас законодавство встановлює низку обмежень. Згідно зі статтею 93 Сімейного кодексу України, шлюбний договір не може:

  • регулювати особисті відносини між подружжям або між батьками та дітьми;
  • зменшувати обсяг прав дитини;
  • ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище;
  • передавати у власність майно, право на яке підлягає державній реєстрації, зокрема нерухомість.

У Мін’юсті також наголошують, що відповідно до статті 94 Сімейного кодексу України шлюбний договір обов’язково укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

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