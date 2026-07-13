Верификация Starlink будет проходить по-новому — какие правила ввели

В Украине изменили правила верификации Starlink.

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В Украине обновили верификацию Starlink в «Дії» для граждан, ФЛП и бизнеса. Об этом сообщили в сервисе государственных услуг «Дія».

Согласно обновленным правилам, при подаче заявления необходимо указать KIT-номер и UTID или один из этих идентификаторов.

Для юридических лиц услуга доступна на портале «Дія». Подать уведомление могут компании и обособленные подразделения, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре более года. Кроме KIT-номера и UTID, при наличии необходимо указать Dish ID и номер учетной записи Starlink.

Граждане и ФЛП могут пройти верификацию через ЦНАПы, а также в отделениях «Укрпочты» и «Новой почты». Для этого необходимо предъявить терминал и предоставить его идентификационные данные.

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