Верифікація Starlink відбуватиметься по-новому – які правила запровадили

В Україні змінили правила верифікації Starlink.

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В Україні оновили верифікацію Starlink у Дії для громадян, ФОПів та бізнесу. Про це повідомили у сервісі державних послуг «Дія».

Згідно з оновленими правилами, під час подання заяви необхідно вказати KIT-номер і UTID або один із цих ідентифікаторів.

Для юридичних осіб послуга доступна на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть компанії та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік. Крім KIT-номера та UTID, за наявності потрібно зазначити Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Громадяни та ФОПи можуть пройти верифікацію через ЦНАПи, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Для цього необхідно пред'явити термінал і надати його ідентифікаційні дані.

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