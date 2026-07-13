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Україна та ще 9 європейських країн оголосили про створення Антибалістичної коаліції

18:52, 13 липня 2026
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Декларацію, окрім України, підписали лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.
Україна та ще 9 європейських країн оголосили про створення Антибалістичної коаліції
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Україна та ще 9 європейський держав оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції. Про це повідомили в Єлисейському палаці.

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Декларацію, окрім України, підписали лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.

У документів лідери визнали зростання балістичної загрози та «значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту». Лідери оголосили про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони.

«Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманського проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу», – йдеться у декларації.

Всі перелічені вище країни стали членами-засновниками коаліції.

«Ми вважаємо, що захист Європи вимагає глобального рішення інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз — розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці. Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями», - йдеться у декларації.

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Німеччина Україна Італія Іспанія Данія Нідерланди Франція Швеція Норвегія Велика Британія

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