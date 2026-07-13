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Володимир Зеленський нагородив Еммануеля Макрона Орденом Свободи

18:35, 13 липня 2026
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Зеленський зазначив, що відносини України і Франції  досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона.
Володимир Зеленський нагородив Еммануеля Макрона Орденом Свободи
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Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона Орденом Свободи.

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 «Як завжди, тісно координуємо позиції з Емманюелем. Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відносини України і Франції  досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Зеленський подякував йому за допомогу та підтримку  та відзначив орденом Свободи.

«Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!», - додав Зеленський.

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Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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