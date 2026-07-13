Генпрокурор Кравченко назвав пріоритети правоохоронної системи: перехід від моделі «процес заради процесу» до моделі «результат»

Руслан Кравченко підкреслив, що сьогодні від якості діяльності правоохоронної системи залежить не лише безпека всередині країни.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів координаційну нараду керівників правоохоронних органів.

«Правоохоронна система повинна працювати не на процес. Вона повинна працювати на результат.

Саме з цього сьогодні розпочав координаційну нараду керівників правоохоронних органів.

Довгі роки ефективність системи оцінювали кількістю відкритих кримінальних проваджень, проведених нарад чи статистичними показниками.

Сьогодні критерії зовсім інші. Чи покараний злочинець. Чи повернуті державі викрадені кошти. Чи захищена дитина. Чи встановлено всіх винних у воєнних злочинах», - сказав він.

Також він окреслив основні зміни: «Ми переходимо від моделі роботи «процес заради процесу» до моделі «результат».

Генпрокурор підкреслив, що сьогодні від якості діяльності правоохоронної системи залежить не лише безпека всередині країни.

«Від неї залежить і міжнародний авторитет України. Є кримінальні провадження, за перебігом яких уважно стежать наші міжнародні партнери.

Це, зокрема, справа щодо замаху в Монако та розслідування обставин підриву газопроводів «Північний потік».

Наше завдання забезпечити професійне, об’єктивне та неупереджене розслідування кожної такої справи. Не лише для встановлення істини, а й для захисту репутації України та довіри до українських державних інституцій.

Безумовним пріоритетом залишаються воєнні злочини.

Ми не можемо передбачити, куди завтра вдарить російська ракета. Не завжди можемо захистити людей від самого удару.

Але ми зобов’язані зробити все, щоб наслідки цих атак не ставали ще страшнішими через службову недбалість або безвідповідальність. Саме тому принциповим для мене є розслідування трагедії у Вишневому.

Якщо буде встановлено, що посадові особи своїми рішеннями чи бездіяльністю допустили наслідки, яких можна було уникнути, кожен із них має понести відповідальність. Закон однаковий для всіх.

Посада, повноваження чи статус не можуть бути підставою для уникнення відповідальності. Це не лише моя позиція як Генерального прокурора. Це завдання, поставлене Президентом України.

Окремий пріоритет це захист дітей.

Для мене це особливо важливо, з огляду навіть на той факт, що ці діти живуть в умовах повномасштабної війни. І ніхто не має права нехтувати їх життям та здоров’ям.

Жодна дитина, щодо якої існує очевидна загроза, не повинна залишитися без захисту держави. Там, де бездіяльність посадовців призводить до трагедій, буде принципова правова оцінка.

Не менш принциповою залишається боротьба зі злочинами проти основ національної безпеки, корупцією, організованою злочинністю, злочинами у бюджетній, економічній та кіберсферах, а також із незаконними схемами ухилення від мобілізації.

У кожного правоохоронного органу свої повноваження. Але результат у всіх має бути один.

Безпечна держава. Захищені люди. Відновлена справедливість. Саме за цими результатами нас оцінюватиме українське суспільство. І саме за ними сьогодні Україну оцінює світ. Працюємо далі на результат», - додав він.

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