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Генпрокурор Кравченко назвал приоритеты правоохранительной системы: переход от модели «процесс ради процесса» к модели «результат»

18:26, 13 июля 2026
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Руслан Кравченко подчеркнул, что сегодня от качества деятельности правоохранительной системы зависит не только безопасность внутри страны.
Генпрокурор Кравченко назвал приоритеты правоохранительной системы: переход от модели «процесс ради процесса» к модели «результат»
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

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«Правоохранительная система должна работать не на процесс. Она должна работать на результат.

Именно с этого сегодня начал координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

Долгие годы эффективность системы оценивали количеством открытых уголовных производств, проведенных совещаний или статистическими показателями.

Сегодня критерии совсем другие. Наказан ли преступник. Возвращены ли государству украденные средства. Защищен ли ребенок. Установлены ли все виновные в военных преступлениях», — сказал он.

Также он обозначил основные изменения: «Мы переходим от модели работы «процесс ради процесса» к модели «результат».

Генпрокурор подчеркнул, что сегодня от качества деятельности правоохранительной системы зависит не только безопасность внутри страны.

«От нее зависит и международный авторитет Украины. Есть уголовные производства, за ходом которых внимательно следят наши международные партнеры.

Это, в частности, дело относительно покушения в Монако и расследование обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток».

Наша задача — обеспечить профессиональное, объективное и беспристрастное расследование каждого такого дела. Не только для установления истины, но и для защиты репутации Украины и доверия к украинским государственным институтам.

Безусловным приоритетом остаются военные преступления.

Мы не можем предсказать, куда завтра ударит российская ракета. Не всегда можем защитить людей от самого удара.

Но мы обязаны сделать все, чтобы последствия этих атак не становились еще страшнее из-за служебной халатности или безответственности. Именно поэтому принципиальным для меня является расследование трагедии в Вишневом.

Если будет установлено, что должностные лица своими решениями или бездействием допустили последствия, которых можно было избежать, каждый из них должен понести ответственность. Закон одинаков для всех.

Должность, полномочия или статус не могут быть основанием для избежания ответственности. Это не только моя позиция как Генерального прокурора. Это задача, поставленная Президентом Украины.

Отдельный приоритет — это защита детей.

Для меня это особенно важно, учитывая даже тот факт, что эти дети живут в условиях полномасштабной войны. И никто не имеет права пренебрегать их жизнью и здоровьем.

Ни один ребенок, в отношении которого существует очевидная угроза, не должен остаться без защиты государства. Там, где бездействие должностных лиц приводит к трагедиям, будет дана принципиальная правовая оценка.

Не менее принципиальной остается борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, коррупцией, организованной преступностью, преступлениями в бюджетной, экономической и киберсферах, а также с незаконными схемами уклонения от мобилизации.

У каждого правоохранительного органа свои полномочия. Но результат у всех должен быть один.

Безопасное государство. Защищенные люди. Восстановленная справедливость. Именно по этим результатам нас будет оценивать украинское общество. И именно по ним сегодня Украину оценивает мир. Продолжаем работать на результат», — добавил он.

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ОГП Руслан Кравченко

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