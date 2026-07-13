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Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, — министр обороны Польши

18:13, 13 июля 2026
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В то же время Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал польских политиков, которые разогревают опасные антиукраинские настроения.
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, — министр обороны Польши
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все пригодные к военной службе молодые украинцы должны находиться в Украине и участвовать в ее обороне от российской агрессии. Об этом он сказал в эфире TVP Info.

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Польский министр выразил недовольство поведением некоторых украинских граждан за границей. Он отметил, что ездить на автомобилях стоимостью в миллионы злотых во время войны является неправильным. 

«Все молодые, пригодные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить Родине», — сказал Косиняк-Камыш.

Также он раскритиковал местных ультраправых политиков и оппозиционную партию «Право и справедливость». По его словам, они разогревают опасные антиукраинские настроения. 

«Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, который заслуживает Нобелевской премии мира — Польша, поляки — за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот фанатизм, который вспыхнул, превратился во что-то просто очень опасное», — добавил глава Минобороны Польши.

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Польша Украина война

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