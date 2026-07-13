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Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, — міністр оборони Польщі

18:13, 13 липня 2026
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Водночас Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які підігрівають небезпечні антиукраїнські настрої.
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, — міністр оборони Польщі
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що усі придатні до військової служби молоді українці повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це він сказав в ефірі TVP Info.

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Польський міністр висловив невдоволення поведінкою деяких українських громадян за кордоном. Він зазначив, що роз'їжджати на автомобілях за мільйони злотих під час війни є неправильним.

«Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити Батьківщині», - сказав Косіняк-Камиш.

Також він розкритикував місцевих ультраправих політиків та опозиційну партію «Право і справедливість». За його словами, вони підігрівають небезпечні антиукраїнські настрої.

«Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру - Польща, поляки - за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне», - додав очільник міноборони Польщі.

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Польща Україна війна

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