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Чи може педагог із відстрочкою виїхати за кордон на канікули

18:13, 13 липня 2026
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Під час дії воєнного стану право на перетин кордону мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Чи може педагог із відстрочкою виїхати за кордон на канікули
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Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації саме за посадою, не мають права виїжджати за кордон навіть у період канікул за наявності письмового дозволу від навчального закладу. 

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Відповідно до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57, під час дії воєнного стану право на перетин кордону мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відстрочку можуть мати, зокрема, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, працівники наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти та закладів загальної середньої освіти.

Таким чином, якщо педагог отримав відстрочку саме на підставі пункту 2 частини третьої статті 23 Закону №3543-XII, він не має права на виїзд за кордон.

При цьому дозвіл від закладу освіти або довідка про працевлаштування не дають права на перетин державного кордону.

Якщо ж відстрочка оформлена з іншої підстави, наприклад через наявність інвалідності одного з батьків, військовозобов’язаний може мати право на виїзд за кордон. У такому випадку дозвіл від роботодавця та довідка про працевлаштування не потрібні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», керівники закладів загальної середньої освіти мають до 3 липня 2026 року оновити в системі АІКОМ дані про військовозобов’язаних педагогічних працівників, щоб забезпечити автоматичне продовження відстрочок від призову через сервіс «Резерв+». 

У Міністерстві освіти та науки України закликали актуалізувати в системі АІКОМ відомості про військовозобов’язаних працівників. Для того щоб процес відбувався коректно та автоматизовано через застосунок «Резерв+», дані в системі мають бути актуальними та достовірними. Якщо інформація буде відсутня або некоректна, автоматичне продовження відстрочки стане неможливим.

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