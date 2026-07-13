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Де знайти контакти Оболонського райсуду Києва: телефони суддів і канцелярій

18:18, 13 липня 2026
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У телефонному довіднику — актуальні контакти суддів, канцелярій, архіву, керівництва апарату та інших служб суду.
Де знайти контакти Оболонського райсуду Києва: телефони суддів і канцелярій
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Громадяни та учасники судових процесів можуть скористатися актуальним телефонним довідником Оболонського районного суду міста Києва, який містить контакти суддів, керівництва апарату та структурних підрозділів суду. Це дає змогу швидко знайти потрібний номер телефону та звернутися до відповідної служби або судді.

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У довіднику вказані телефони голови та заступника голови суду, суддів, керівництва апарату, відділу кадрової роботи та управління персоналом, загальної, адміністративної, кримінальної та цивільної канцелярій, архіву суду, поста охорони та інших структурних підрозділів.

Телефонний довідник

Керівництво апарату та структурні підрозділи

Керівник апарату — Шаровар Марина Володимирівна каб. 6 (044) 427-57-06

Заступник керівника апарату — Зірник Ольга Олексіївна каб. 11 (044) 427-57-11

Заступник керівника апарату — Білокриницька Юлія Володимирівна каб. 11 (044) 427-57-11

Відділ кадрової роботи та управління персоналом каб. 12 (044) 427-57-11

Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія) каб. 4 (044) 427-57-04

Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення (адміністративна канцелярія) каб. 5 (044) 427-57-05

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія) каб. 8 (044) 427-57-08

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія) каб. 7 (044) 427-57-07

Архів суду каб. 1 (044) 427-57-20

Пост охорони (044) 427-57-02

Судді

Голова суду — Жежера Олена Володимирівна каб. 10 (044) 427-57-25

Заступник голови суду — Жук Микола Вікторович каб. 18 (044) 427-57-18

Яценко Наталія Олексіївна каб. 21 (044) 427-57-21

Жежера Олена Володимирівна каб. 9 (044) 427-57-09

Місечко Микола Миколайович каб. 13 (044) 427-57-13

Майбоженко Анна Миколаївна каб. 22 (044) 427-57-22

Белоконна Інна Вікторівна каб. 22 (044) 427-57-22

Андрейчук Тарас Васильович каб. 19 (044) 427-57-19

Шевчук Андрій Васильович каб. 19 (044) 427-57-19

Шумейко Олена Ігорівна каб. 24 (044) 427-57-24

Диба Олексій Васильович каб. 26 (044) 427-57-26

Луценко Олександр Миколайович каб. 27 (044) 427-57-27

Родіонов Сергій Олександрович каб. 15 (044) 427-57-15

Банасько Ірина Миколаївна каб. 26 (044) 427-57-26

Тиха Оксана Олександрівна каб. 3 (044) 427-57-03

Ткач Марина Миколаївна каб. 3 (044) 427-57-03

Касьян Аліна Вікторівна каб. 13 (044) 427-57-13

Дев'ятко Владислав Володимирович каб. 9 (044) 427-57-09

Пономаренко Андрій Андрійович каб. 27 (044) 427-57-27

Шролик Ірина Сергіївна каб. 21 (044) 427-57-21

Діденко Євген Володимирович каб. 18 (044) 427-57-18

Макаренко Інна Генадіївна каб. 24 (044) 427-57-24

Музика Олександр Миколайович каб. 15 (044) 427-57-15

Ковальова Вікторія Михайлівна каб. 16 (044) 427-57-16

Пукало Андрій Володимирович каб. 26 (044) 427-57-26

Примак-Березовська Ольга Степанівна каб. 23 (044) 427-57-23

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суд суддя Київ Оболонський райсуд Києва

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