Where to Find Contacts of the Obolonsky District Court of Kyiv: Judges' and Clerks' Phone Numbers
Citizens and participants in court proceedings can use the current phone directory of the Obolonsky District Court of Kyiv, which includes contacts of judges, court administration leadership, and structural units of the court. This allows for quickly finding the necessary phone number and contacting the appropriate service or judge.
The directory lists phone numbers of the court chairman and deputy chairman, judges, court administration leadership, personnel and human resources department, general, administrative, criminal, and civil clerks, court archive, security post, and other structural units.
Phone Directory
Court Administration Leadership and Structural Units
Head of Administration — Marina Volodymyrivna Sharovar, office 6 (044) 427-57-06
Deputy Head of Administration — Olga Oleksiivna Zirnyk, office 11 (044) 427-57-11
Deputy Head of Administration — Yulia Volodymyrivna Bilokrynitska, office 11 (044) 427-57-11
Personnel and Human Resources Department, office 12 (044) 427-57-11
Department of Document Flow, Control, and Citizen Appeals (General Clerk's Office), office 4 (044) 427-57-04
Department of Organizational Support for Administrative Offense Cases (Administrative Clerk's Office), office 5 (044) 427-57-05
Department of Organizational Support for Criminal Cases (Criminal Clerk's Office), office 8 (044) 427-57-08
Department of Organizational Support for Civil and Administrative Cases (Civil Clerk's Office), office 7 (044) 427-57-07
Court Archive, office 1 (044) 427-57-20
Security Post (044) 427-57-02
Judges
Court Chairman — Olena Volodymyrivna Zhezhera, office 10 (044) 427-57-25
Deputy Court Chairman — Mykola Viktorovych Zhuk, office 18 (044) 427-57-18
Nataliya Oleksiivna Yatsenko, office 21 (044) 427-57-21
Olena Volodymyrivna Zhezhera, office 9 (044) 427-57-09
Mykola Mykolayovych Mishechko, office 13 (044) 427-57-13
Anna Mykolaivna Maibozhenko, office 22 (044) 427-57-22
Inna Viktorivna Belokonna, office 22 (044) 427-57-22
Taras Vasylovych Andreychuk, office 19 (044) 427-57-19
Andriy Vasylovych Shevchuk, office 19 (044) 427-57-19
Olena Ihorivna Shumeiko, office 24 (044) 427-57-24
Oleksiy Vasylovych Dyba, office 26 (044) 427-57-26
Oleksandr Mykolayovych Lutsenko, office 27 (044) 427-57-27
Serhiy Oleksandrovych Rodionov, office 15 (044) 427-57-15
Iryna Mykolaivna Banasko, office 26 (044) 427-57-26
Oksana Oleksandrivna Tyha, office 3 (044) 427-57-03
Maryna Mykolaivna Tkach, office 3 (044) 427-57-03
Alina Viktorivna Kasyan, office 13 (044) 427-57-13
Vladyslav Volodymyrovych Devyatko, office 9 (044) 427-57-09
Andriy Andriyovych Ponomarenko, office 27 (044) 427-57-27
Iryna Serhiivna Shrolyk, office 21 (044) 427-57-21
Yevhen Volodymyrovych Didenko, office 18 (044) 427-57-18
Inna Henadiyivna Makarenko, office 24 (044) 427-57-24
Oleksandr Mykolayovych Muzyka, office 15 (044) 427-57-15
Viktoriya Mykhailivna Kovalova, office 16 (044) 427-57-16
Andriy Volodymyrovych Pukalo, office 26 (044) 427-57-26
Olha Stepanivna Prymak-Berezovska, office 23 (044) 427-57-23
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