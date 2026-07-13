Як зв’язатися зі Святошинським районним судом Києва: актуальні телефони

Святошинський районний суд міста Києва оприлюднив актуальний перелік службових номерів телефонів структурних підрозділів, керівництва апарату та суддів для зручності громадян і учасників судових процесів.

У суді звернули увагу, що під час відключення електроенергії всі стаціонарні телефони тимчасово не працюють.

Зокрема, до відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії), який здійснює прийом документів, можна звертатися за телефонами (044) 298-50-22 та (044) 298-50-23.

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ працює за номером (044) 298-50-27, відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ – (044) 298-50-24, а відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – за телефонами (044) 298-50-25 та (044) 298-59-82.

Зв'язатися з архівом суду можна за номером (044) 298-50-26.

Телефон керівника апарату суду, який також виконує обов'язки прес-секретаря, – (044) 298-59-80, заступника керівника апарату суду – (044) 298-59-90, відділу кадрової роботи та управління персоналом – (044) 298-59-81.

Також суд оприлюднив контактні телефони секторів окремих суддів. Зокрема, сектор голови суду Інни П'ятничук працює за номером (044) 298-59-79.

Номери телефонів Святошинського районного суду м. Києва

Назва структурного підрозділу № кабінету № телефону Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) (приймання документів) 101 (044) 298-50-22 (044) 298-50-23 Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ 201 (044) 298-50-27 Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ 102 (044) 298-50-24 Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення 103 (044) 298-50-25 (044) 298-59-82 Архів 104 (044) 298-50-26 Керівник апарату суду, в. о. прес-секретаря 219 (044) 298-59-80 Заступник керівника апарату суду 216 (044) 298-59-90 Відділ кадрової роботи та управління персоналом 216 (044) 298-59-81 Проведення судових засідань в режимі ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ за дорученням інших судів -

ПІБ судді № кабінету № телефону сектору судді П’ЯТНИЧУК Інна Віталіївна (голова суду) 213 (044) 298-59-79 ЖУРИБЕДА Олександр Миколайович (заступник голови суду) 207 (044) 298-50-32 БАБИЧ Ніна Дмитрівна 301 (044) 298-50-36 БАНДУРА Іван Степанович 405 (044) 298-50-45 БОРДЕНЮК Володимир Васильович 206 відсутній ВАСИЛЬЄВА Катерина Олександрівна 501 (044) 298-50-47 ВОЙТЕНКО Юлія Вікторівна 403 (044) 298-50-42 ГОРБЕНКО Наталія Олександрівна 202 (044) 298-50-29 ДЯЧУК Сергій Іванович 603 (044) 298-50-56 ЖМУДЬ Вікторія Олексіївна 401 (044) 298-50-41 ЗАЄЦЬ Тарас Олександрович відсутній ЄРОСОВА (МИКОЛАЄЦЬ) Іванна Юріївна 707 (044) 298-50-63 КЛЮЧНИК Андрій Степанович 304 (044) 298-50-39 КОВАЛЬ Оксана Андріївна 712 (044) 298-50-68 КОСИК Людмила Григорівна 702 (044) 298-50-61 КРАВЕЦЬ Віра Михайлівна 303 (044) 298-50-59 КРАВЧЕНКО Юрій Вікторович 222 - МАКАРЕНКО Володимир Вячеславович 224 відсутній МОРДВІНОВ Андрій Олександрович 220 - НОВИК Валентина Петрівна 710 (044) 298-50-66 ОЗДОБА Марина Олексіївна 220 (044) 298-59-86 ПЕТРЕНКО Наталія Олексіївна 708 (044) 298-50-65 ПОПЛАВСЬКА Оксана Валеріївна 501 (044) 298-50-48 ПРОСКУРНЯ Олег Іванович 221 - СЕНЬКО Микола Федорович 210 (044) 298-59-76 ТВЕРДОХЛІБ Юлія Олександрівна 204 (044) 298-50-30 УЛ’ЯНОВСЬКА Оксана Василівна 605 (044) 298-50-37 ШУМ Лариса Миколаївна 505 (044) 298-50-54 ЯСЕЛЬСЬКИЙ Анатолій Михайлович 703 (044) 298-50-51