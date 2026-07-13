Владимир Зеленский наградил Эммануэля Макрона Орденом Свободы

Зеленский отметил, что отношения Украины и Франции достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона.

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Франции Эммануэля Макрона Орденом Свободы.

«Как всегда, тесно координируем позиции с Эммануэлем. Продуктивная встреча — обсудили приоритеты перед заседанием Антибаллистической коалиции и Коалиции желающих, а также двустороннее сотрудничество», — сказал Зеленский.

Он отметил, что отношения Украины и Франции достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Зеленский поблагодарил его за помощь и поддержку и наградил Орденом Свободы.

«Мы подробно говорили о ситуации на фронте и потребностях Украины для защиты людей от российских атак. Важно усиливать Украину, укреплять нашу ПВО и ускорять нашу европейскую антибаллистику. Во Франции есть именно те возможности и сильные технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками. Спасибо, Франция, спасибо, Эммануэль!», — добавил Зеленский.

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