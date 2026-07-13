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Украина и еще 9 европейских стран объявили о создании Антибаллистической коалиции

18:52, 13 июля 2026
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Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.
Украина и еще 9 европейских стран объявили о создании Антибаллистической коалиции
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Украина и еще 9 европейских государств объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

В документе лидеры признали рост баллистической угрозы и «значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента». Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонительной коалиции по вопросам противоракетной обороны. 

«Мы выражаем нашу поддержку ее флагманскому проекту, который должен работать быстрыми темпами над развитием противоракетного потенциала», — говорится в декларации.

Все перечисленные выше страны стали странами-основателями коалиции. 

«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и преодоления будущих ракетных угроз — разработанной благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству. Она дополнит существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены странами-участницами», — говорится в декларации.

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Германия Украина Италия Испания Дания Нидерланды Франция Швеция Норвегия Великобритания

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