Украина и еще 9 европейских стран объявили о создании Антибаллистической коалиции

Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

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Украина и еще 9 европейских государств объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

В документе лидеры признали рост баллистической угрозы и «значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента». Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонительной коалиции по вопросам противоракетной обороны.

«Мы выражаем нашу поддержку ее флагманскому проекту, который должен работать быстрыми темпами над развитием противоракетного потенциала», — говорится в декларации.

Все перечисленные выше страны стали странами-основателями коалиции.

«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и преодоления будущих ракетных угроз — разработанной благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству. Она дополнит существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены странами-участницами», — говорится в декларации.

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