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Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

14:00, 3 червня 2026
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Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів
Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів
Фото: Getty Images
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В Україні змінили правила використання терміналів Starlink. Нові урядові вимоги стосуються ідентифікації обладнання, передачі терміналів іншим користувачам та розширення кола осіб, які можуть законно ними користуватися. Частина змін передбачає чіткі строки для повідомлення про передачу обладнання, а їх недотримання може мати правові наслідки.

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Starlink вже давно став надважливим елементом зв’язку для військових, бізнесу та цивільного сектору. Забезпечення стабільного зв’язку в умовах воєнного стану це вже не просто питання безперешкодного доступу до глобальної мережі, а й питання національної безпеки. Базова Постанова КМУ № 115 від 1 лютого 2026 року заклала основу для легального використання цих пристроїв.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд впровадив whitelist-режим для терміналів Starlink — перелік перевірених пристроїв, які матимуть доступ до мережі. Тобто, доступ до мережі матимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Однак практичне застосування виявило потребу в уточненні процедур та розширенні кола користувачів.

Розширення кола користувачів

Однією з перших правок передбачених новою Постановою Кабінету Міністрів № 691 є включення Національної поліції до переліку структур, які можуть використовувати термінали Starlink без загальної процедури подання повідомлення, передбаченої для цивільних осіб. Тепер поліція користується тими ж самими правами щодо викорастання терміналів як і Збройні Сили, СБУ та розвідувальні органи.

Це рішення зумовлене необхідністю оперативного забезпечення зв’язком правоохоронців під час виконання завдань у зонах бойових дій та на деокупованих територіях.

Нові правила Starlink в Україні торкнуться також тисяч іноземців і волонтерів. Відтепер подавати повідомлення про використання терміналів можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Зміна має важливе значення для міжнародних гуманітарних організацій, волонтерів та іноземних фахівців, і дозволить легалізувати тисячі терміналів, що використовуються міжнародними місіями та іноземними працівниками.

Раніше Порядок вимагав обов’язкового зазначення Dish ID та номера облікового запису користувача. Постанова № 691 послаблює ці вимог. Тепер інформація про Dish ID та номер облікового запису на порталі Starlink подається лише  за наявності.

Основні ідентифікатори залишаються незмінними:

  • UTID (унікальний ідентифікатор термінала);
  • КІТ-номер (серійний номер комплекту).

Це спрощує процедуру реєстрації для користувачів, які не мають повного доступу до адміністративної панелі термінала, наприклад, у разі оренди або використання вживаного обладнання.

Нові правила для бізнесу

Кабмін також спростив процедуру оформлення Starlink для бізнесу. Тепер подавати повідомлення про використання терміналів може не лише керівник компанії, а й інший представник, відомості про якого внесені до Єдиного державного реєстру. Це дозволяє підприємствам швидше оформлювати необхідні документи без прив’язки виключно до директора.

Для більшості компаній ліміт залишається незмінним — до 10 терміналів Starlink. Водночас обмеження не поширюються на підприємства, які мають статус критично важливих для економіки або забезпечення потреб оборони, а також на суб’єктів оборонно-промислового комплексу, авіаційної та космічної галузей. Такі підприємства можуть використовувати супутниковий зв’язок без встановлених кількісних обмежень.

Юридичні особи отримають можливість в кілька кліків перевірити всі термінали, зареєстровані від їхнього імені. Нововведення має спростити облік обладнання та контроль за його використанням у великих компаніях і на об’єктах критичної інфраструктури. Нова можливість для бізнесу з’явиться у Дії.

Життєвий цикл термінала

Постанова № 691 запроваджує механізм виключення термінала з переліку. Це необхідно за бажання суб’єкта звернення, наприклад, припинення використання, при втраті або пошкодженні пристрою, що робить його використання неможливим. Або ж  при виявленні помилок або описок у раніше поданих даних.

У разі передачі термінала іншій фізичній або юридичній особі, власник, суб’єкт, що подав первинне повідомлення, зобов’язаний протягом десяти календарних днів подати повідомлення про його виключення з переліку із зазначенням причини. Це дозволяє новому користувачу легально зареєструвати пристрій на себе.

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Публікації

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

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