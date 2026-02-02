Із 3 лютого без верифікації відключатимуть термінали Starlink – інструкція, як підтвердити користування

Підтвердити користування обладнанням можна через ЦНАП або портал «Дія».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністр ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. В Україні запроваджують whitelist-режим для терміналів Starlink — перелік перевірених пристроїв, які матимуть доступ до мережі. Доступ до мережі матимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Усі інші будуть відключені.

«Якщо використовуєте Starlink удома чи на роботі — з 3 лютого підтверджуйте через ЦНАП або на порталі Дія, що термінал належить саме вам», — повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцифри пояснили, що новий механізм потрібен для стабільної роботи зв’язку в Україні та недопущення використання терміналів противником. Для цього власникам необхідно одноразово підтвердити, що термінал Starlink належить саме їм. Неверифіковані пристрої працювати не будуть.

Послуга верифікації з 3 лютого стане доступною в ЦНАП для фізичних осіб і ФОП, а на порталі «Дія» — для юридичних осіб. Процедура стосується лише цивільних користувачів. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм.

Для фізичних осіб і ФОП

Щоб пройти верифікацію, потрібно підготувати дані термінала:

KIT-номер (серійний номер комплекту) — за наявності;

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink — за наявності.

Також необхідно мати документи:

паспорт (книжечка або ID-картка);

РНОКПП.

Для внесення термінала до whitelist потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу та подати запит адміністратору. Послуга є безоплатною. Після перевірки документів заявка приймається, і термінал вносять до білого списку.

Встановлено такі ліміти:

до одного термінала — без фізичної наявності пристрою;

до трьох терміналів на одну особу — за умови фізичного показу обладнання.

Для юридичних осіб

Для бізнесу процедура повністю цифрова та здійснюється через портал «Дія». Для подання заяви з 3 лютого необхідно мати:

KIT-номер термінала — за наявності;

UTID або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Алгоритм подання заяви передбачає авторизацію на порталі «Дія» за допомогою КЕП юридичної особи, вибір послуги «Повідомлення про використання терміналів Starlink», внесення даних про термінали та підписання сформованої заяви КЕПом. Після цього інформація автоматично передається до Мінцифри.

Для юридичних осіб встановлено такі ліміти:

до 10 терміналів — для звичайних компаній;

без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.

