  1. В Україні

У Тернопільській області засудили до 12 років позбавлення волі матір, яка задушила свого 5-річного сина

16:24, 17 березня 2026
Наразі, у зв'язку з тим, що суд призначив менший строк покарання, прокуратура готує апеляційну скаргу.
У Тернопільській області засудили до 12 років позбавлення волі матір, яка задушила свого 5-річного сина
Прокурори Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області у суді довели вину жительки одного із сіл Чортківського району у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина. Їй призначили покарання 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, 5-річний хлопчик мав вроджені патології та тяжке захворювання. Він потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Попри це, вказують в прокуратурі, мати фактично не забезпечувала дитині належного піклування.

Після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів, хоча хлопчик вимагав регулярного лікування.

Слідством також було встановлено, що протягом трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан. Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина.

Експерти також вказали, що перед смертю хлопчик кілька днів не отримував їжі.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який із 2021 року проходить службу у ЗСУ.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченій 14 років позбавлення волі. Наразі, у зв’язку з тим, що суд призначив менший строк покарання, прокуратура готує апеляційну скаргу.

«Цей злочин вражає жорстокістю, адже безпорадний хлопчик відчув біль там, де мав відчувати материнську любов і турботу. Оскільки засуджена не визнала винни й не розкаялась, ми вважаємо 12 років ув’язнення занадто м’яким вироком і будемо вимагати в апеляційному суді суворішого покарання», - зазначив прокурор у справі Микола Марцун.

ОГП вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

